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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Россия в пролете: какие страны больше никогда не будут покупать электроэнергию агрессора

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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3 июня, 12:08
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Рассказываем, как и почему страны Балтии разбили зависимоить от энергоресурсов РФ
Балтийские страны отказались от электроэнергии агрессора
Балтийские страны отказались от электроэнергии агрессора / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Литва, Латвия и Эстония согласовали между собой отказ от импорта электроэнергии у России. Для этого страны подписали специальный договор.

Об этом сообщается на сайте энергетической компании AST.

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Под договором подписались крупнейшие операторы энергосистем – эстонский Elering, латвийский Augstsprieguma tīkls (AST) и литовский Litgrid.

В заявлении латвийской компании сказано, что рынок электроэнергии стран Балтии с 1 июня сотрудничает только с Польшей и странами Скандинавии. Причин такого решения несколько:

  • у балтийских операторов нет возможности платить через банки, ранее обслуживавшие экспортеров из РФ, из-за введенных против них санкций;
  • страны Балтии не хотят вести дела с российскими компаниями.

В дальнейшем для стабильного энергообеспечения региона местные операторы будут использовать только резервные мощности, размещенные в странах Балтии и других государствах Северной Европы.

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Российский Газпром летить ко дну на бирже

Акции российской компании "Газпром" продолжают снижаться: по состоянию на утро 2 июня ценные бумаги монополиста просели на 0,72% по сравнению с предыдущим днем.

Динамика за месяц тоже негативная, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом акции "Газпрома" упали на 1,39%, до 295,55 рубля.

Ранее мы рассказывали, кто из европейских стран заигрывает с Путиным, и писали, как Украина поможет Европе избавиться от энергетической зависимости от России.

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