Россия заманила скидками: какая страна хочет удвоить импорт кровавой нефти

Рассказываем, что предложила "Роснефть", чтобы продать свою токсичную нефть

Россия предлагает огромные скидки на нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Индия собирается удвоить импорт российской нефти, воспользовавшись огромными скидками от "Роснефти".

Об этом сообщает Американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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"Государственные переработчики работают совместно над завершением переговоров и заключением новых полугодичных контрактов на поставку российской нефти в Индию", – пишет издание.

В настоящее время идет обсуждение вопросов отгрузки черного золота, а также его транспортировки и страхования.

Индия не впервые проявляет интерес к кровавым ресурсам Кремля, в то время как другие страны пытаются максимально ограничить их покупку из-за развязанной Россией войны.

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США пытаются сбить цены на нефть

Однако это не так просто и по словам министра энергетики в администрации Клинтона Билла Ричардсона, визит Байдена в Саудовскую Аравию вряд ли приведет к желаемому результату.

Министр подчеркнул, что у главы Штатов мало способов, как повлиять на цены и все эти варианты "плохие".

С другими двумя нефтедобывающими странами – Ираком и Венесуэлой, у американцев напряженные отношения и для Байдена было бы рискованно заключать с ними какие-либо сделки.

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Еще одна проблема в том, что даже Саудовская Аравия не может самостоятельно быстро сбить цены, даже если сильно увеличит добычу нефти, поскольку производство в РФ сокращается и может упасть еще больше.

"Сегодня" ранее писали, какая страна больше не сможет получать российскую нефть ни одним из существующих путей и рассказывали, что происходит с ценами на черное золото во всем мире.