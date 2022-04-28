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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

С каждым днем все больше успехов: как проект Stop Bloody Energy разрушает экономику РФ

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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28 апреля, 17:47
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Рассказываем, какие известные мировые энергетические компании отказываются от сотрудничества с РФ
Энергетические компании начинают отказываться сотрудничать с РФ
Энергетические компании начинают отказываться сотрудничать с РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Благодаря международному публичному давлению, попавшие в список компании Stop Bloody Energy разрывают отношения с Россией и останавливают сотрудничество с российскими компаниями.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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"Ежедневно все больше компаний принимают решение выйти из отношений с российской федерацией, с их компаниями. С момента запуска нашего проекта уже ряд компаний это сделали", – сказал он.

Сахарук отметил, что крупная промышленная компания Японии Komatsu решила прекратить сотрудничество с российскими компаниями.

Также несколько крупных потребителей нефти заявили, что начинают сокращать закупки российского энергоресурса.

Сахарук добавил, что проект Stop Bloody Energy получает международную поддержку и некоторые иностранные организации начали помогать собирать информацию о компаниях, которые все еще работают с Россией.

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"Одна из экспертных организаций Финляндии написала нам на прошлой неделе письмо и подробно расписала, какие финские компании продолжают работать с Россией. И посоветовали нам, как и где мы можем взять о них информацию. То есть проект живет, проект уже имеет влияние и имеет колоссальную международную поддержку", – подытожил он.

Напомним, что в марте группа ДТЭК, НАК "Нефтегаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Ранее стало известно, что известная международная компания Shell решила отказаться от покупки разбавленной российской нефти. Также мы писали, решится ли Европа ввести эмбарго на покупку нефти из РФ.

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