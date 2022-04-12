Самая большая нефтяная корпорация Индии отказалась от сотрудничества с РФ

Азиатскому рынку российская нефть тоже не нужна

Индия отказалась от российской нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Крупнейший нефтепереработчик Индии решил не покупать российскую нефть Urals и другие сорта нефти из РФ.

Об этом сообщает издание Reuters.

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По информации журналистов, Indian Oil уже уведомила участников рынка, что нефть сортов Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals исключена из торгов, которые завершатся во вторник, 12 апреля.

Нефть для Индии

Россия пытается найти новые рынки сбыта своей нефти, цена на которую сильно снизилась из-за шквала санкций со стороны США и ЕС за вторжение РФ в Украину. Индия решила воспользоваться этой ситуацией и увеличить импорт дешевой нефти Urals.

Покупателем 2 млн баррелей нефти стала компания, владельцем которой является правительство Индии — Hindustan Petroleum Corp. Другие госкомпании готовятся покупать больше российской нефти с дисконтом: некоторые из них уже имеют соглашение на поставку в 2022 году двух миллионов тонн нефти.

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Раньше мы писали, что пока в мире дешевеет нефть, РФ из-за войны в Украине продолжает терять мировых партнеров: нефтесервисная компания Calfrac Well Services из Канады отказалась от инвестиций в РФ.

Также мы рассказывали, что Россия предлагала свою нефть Индии с огромной скидкой.