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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Санкции в действии: как теперь Китай расплачивается за нефть с Россией

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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7 апреля, 15:59
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Рассказываем, какой валютой Китай теперь платит России за уголь и нефть
Санкции против России показывают свой результат в продаже Китаю нефти
Санкции против России показывают свой результат в продаже Китаю нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После того, как западные страны ввели санкции против России за ее полномасштабное вторжение в Украину многие финансовые операции для россиян стали недоступными. Это касается и крупного бизнеса. В частности, некоторые крупные российские банки были отключены от международной банковской системы SWIFT.

Из-за этого Россия не может получать доллары от продажи нефти и угля. Поэтому китайские компании уже совершили первые покупки, заплатив собственной валютой – юанями. Об этом сообщает Bloomberg.

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Первые партии нефти и угля за юани уже направляются в Китай

С момента введения санкций это будут первые грузы угля, которые придут в Китай уже в апреле, и которые были оплачены юанями. Также в мае придут первые грузы нефти, оплаченные китайской валютой. Традиционно такие операции проводятся в долларах, но из-за санкций для России теперь это невозможно.

"Вряд ли юань нанесет серьезный вызов доминированию доллара, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. По данным Банка международных расчетов, 88% валютных операций в 2019 году использовали американскую валюту против 4,3% для юаня", – говорится в сообщении.

Кроме того, в издании отмечают, что Москва предлагает свою нефть индийским покупателям за рупии, местную валюту.

Китайские госкомпании избегают новых нефтяных контрактов с РФ

Ранее "Сегодня" писали, что крупнейшие нефтеперерабатывающие компании из Китая отказываются заключать новые сделки на российскую нефть даже несмотря на скидки.

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Как сообщили Reuters 6 анонимных источников, государственная компания Sinopec, являющаяся крупнейшим нефтепереработчиком Азии, а также CNOOC, PetroChina и Sinochem не купили свежие российские грузы с нефтью.

"Китайские государственные фирмы не хотят, чтобы их действия рассматривали как открытую поддержку Москвы из-за покупки дополнительных объемов нефти, – рассказали собеседники. – Госпредприятия осторожны, поскольку их действия могут рассматриваться как действия китайского правительства, и никто из них не хочет, чтобы его выделили как покупателя русской нефти".

Кроме того, у компаний возникают проблемы с оплатой и страхованием доставки, что тоже влияет на решение не сотрудничать с РФ.

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"Сегодня" также писали, как Индия объясняет свою сотрудничество с агрессором, и рассказывали, какая страна, напротив, отказалась от российской нефти.

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