Рассказываем, почему Соединенные Штаты не смогут договориться с Ираком или Венесуэлой

У США есть только "плохие варианты" как снизить цены на нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Визит Байдена в Саудовскую Аравию вряд ли приведет к снижению цен на нефть, поскольку у президента США мало способов, как это сделать.

Об этом сообщает министр энергетики в администрации Клинтона Билл Ричардсон, передает издание New York Times.

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"К сожалению, есть только плохие варианты. И любые альтернативные варианты наверняка хуже, чем просить саудовцев увеличить добычу", – заявил Ричардсон.

Дело в том, что две другие нефтедобывающие страны – Иран и Венесуэла, которые могли бы увеличить добычу черного золота, не в очень хороших отношениях с Соединенными Штатами.

В частности, их в значительной степени отрезали от мирового рынка западные санкции. Это значит, что для Байдена было бы рискованно заключать какие-либо соглашения с их лидерами.

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Еще одна плохая новость состоит в том, что даже Саудовская Аравия, имеющая наиболее свободные производственные мощности, не может самостоятельно быстро сбить цены, поскольку производство РФ сокращается и может упасть еще больше.

Санкции против России

Вследствие введения против России западных санкций полностью потеряет возможность поставлять нефть агрессора Сербия.

Шестой пакет ограничений от ЕС предусматривает запрет покупать сырую нефть и нефтепродукты из России, доставляемые в страны ЕС морем.

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Дело в том, что раньше российская нефть попадала в Сербию через Адриатический нефтепровод, однако санкции больше не позволят этого делать и страна останется без кровавых ресурсов.

Теперь сербы планируют начать закупки любых других видов сырой нефти кроме продукта агрессора, например, страна уже имела ранее договоренности с Ираком.

"Сегодня" раньше писали, какие потери потерпит энергосектор РФ и рассказывали, какое имущество безвозвратно потеряла российская "Татнефть".