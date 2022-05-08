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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Сговор нефтяных магнатов? В Европе, которая дает топливо Украине, взлетели цены на горючее

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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8 мая, 16:46
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Спустя два месяца после вторжения войск России в Украину, в Европе намечается рост цен на горючее
В Европе началось подорожание топлива
В Европе началось подорожание топлива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война России в Украине спровоцировала скачок цен на дизельное топливо и бензин в Европе.

Об этом сообщает издание DW.

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В рейтинге подорожания топлива лидирует Германия. Здесь цена на дизельное топливо увеличилась на 47 центов за один литр. Растут цены и в других европейских странах:

  • в Швеции и Латвии — с 1,66 евро до 2,04 евро/л (на 38 центов);
  • во Франции — на 17 центов;
  • в Италии – на 5 центов.

Прибавляет в цене не только дизельное топливо, но и бензин. Так, литр бензина Super 95 с 21 февраля по 25 апреля в Германии стал дороже на 23 цента за один литр, в Австрии – на 24 цента.

Хотя, в Венгрии, которая отказывается поддерживать эмбарго на импорт российской нефти, стоимость бензина низилась на 6 центов, а в Италии – на 8.

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Бензиновый кризис в Украине

Две недели назад украинские автомобилисты столкнулись с острым дефицитом топлива, на АЗС в больших городах появились ограничения – до 10 литров в одни руки.. Спокойно заправиться сейчас также невозможно.

Также есть тенденция к тому, что обычным водителям продают только премиальные виды топлива, а наиболее популярными заправляют машины критической инфраструктуры и ВСУ.

Ранее мы писали, что на украинском рынке АЗС может появиться польская компания. О том, за сколько продают гоючее на заправках читайте в нашем материале.

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1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
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Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
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-
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33,59
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Україна 24

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