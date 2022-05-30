Shell будет добывать газ в Австралии: что известно о проекте Crux

Нефтегазовый гигант нашел партнеров и планирует разрабатывать новое газовое месторождение

Нефтегазовый гигант инвестирует в добычу СПГ в Австралии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Представительство британского корпорации Shell в Австралии – Shell Australia – объединило усилия с SGH Energy и решило инвестировать в разработку нового месторождения природного газа.

Как сообщили на сайте компании, месторождение Crux расположено у побережья Западной Австралии.

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Добытый ресурс будет поставляться на плавучую платформу Prelude FLNG. По словам представителя корпорации Ваэля Саванна, проект является важной частью интегрированного газового портфеля Shell.

"Природный газ от Crux будет играть ключевую роль в помощи азиатским клиентам перейти от угля к газу как топливо, которое сгорает чище", – подчеркнул он.

Crux будет иметь возможность поставлять на установку Prelude FLNG в 550 миллионов стандартных кубических футов газа в сутки.

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Будут удовлетворять мировой спрос

Специалисты на рынке отмечают, что в мире растет спрос на сжиженный природный газ. Благодаря добыче энергоносителей из нового месторождения надеются его удовлетворить. К тому же энергетический рынок постепенно переходит к снижению выбросов углерода, а поставки СПГ будут более безопасными.

Благодаря проекту Crux будет развиваться и региональная экономика в Австралии, появятся новые рабочие места и специализированное обучение. Расходы на разработку будут довольно низкими, поскольку уже есть готовая инфраструктура – Prelude FLNG.

Для начала планируют пробурить пять скважин, откуда будут поставлять ресурс на платформу. Именно с Prelude дистанционно, в 160 км от месторождения, будут управлять всем процессом.

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Выход Shell из России

Недавно в Shell решили продать еще больше своих активов в РФ. Речь идет о доле корпорации в крупном российском заводе по изготовлению сжиженного природного газа.

Перепродать активы британцы пытаются индийским энергетическим компаниям ONGC Videsh и Gail (L3). В настоящее время продолжаются переговоры, но на фоне удешевления бизнеса в России, азиатская страна готова инвестировать в выгоду для себя.

Ранее правительство Индии просил государственные энергетические компании оценить возможность покупки российских активов у европейских компаний, в частности, British Petroleum (BP).

В середине мая Shell нашла покупателя на сеть своих заправок в России: 411 АЗС и завод смазочных материалов в Тверской области выкупила компания "Лукойл". Ранее компания также отказалась от инвестиций во все общие с РФ проекты, в том числе "Северный поток-2" и "Сахалин-2".