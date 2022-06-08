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Shell будет наращивать добычу СПГ в Катаре: привлекут крупнейшие корпорации мира

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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8 июня, 20:18
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Компании Exxon Mobil, TotalEnergies, Shell и ConocoPhillips объединили усилия по увеличению добычи сжиженного природного газа
Shell планирует вложить деньги в масштабный проект по добыче СПГ
Shell планирует вложить деньги в масштабный проект по добыче СПГ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Катаре планируют расширить месторождение "Северное" на 64% к 2027 году и таким образом закрепить за страной статус крупнейшего в мире экспортера сжиженного природного газа (СПГ, или LNG).

Как сообщил Reuters, к проекту по увеличению добычи сжиженного газа в Катаре привлекут крупнейшие мировые нефтегазовые корпорации Exxon Mobil Corp, TotalEnergies SE, Shel и ConocoPhillips.

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Большую часть из добываемого ресурса планируют поставлять в Европу. Решение о дополнительном привлечении инвестиций приняла государственная компания Qatar Energy. В целом стоимость проекта по расширению North Field оценивают в 30 млрд долларов (885,4 млрд грн).

Международные инвестиции

Упомянутые международные компании выбрали инвесторами не случайно – все они уже привлечены к добыче СПГ в Катаре и подали соответствующие заявки в мае 2021 вместе с американской корпорацией Chevron и итальянской Eni.

По предварительной информации, отобрали всего четыре компании. В Shell подтвердили, что подавали заявку на участие и будут рады, если они действительно выбраны для реализации проекта. Официально победителей объявят 12 июня представители Qatar Energy.

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Ожидается, что у каждой компании будет ориентировочно 20-25% от общей добычи СПГ по новому проекту. Инвестиции позволят увеличить производственные мощности в Катаре с 77 до 126 млн тонн ресурса в год до 2027 года.

Shell будет добывать газ в Австралии

Катар – не единственное новое направление нефтегазового гиганта Shell после масштабного выхода из российского рынка. В конце мая представительство в Австралии – Shell Australia – объединило усилия с SGH Energy и решило инвестировать в разработку нового месторождения природный газ.

Месторождение Crux расположено у побережья Западной Австралии, оттуда добытый ресурс будет поставляться на плавучую платформу Prelude FLNG. Австралийский СПГ будет помогать клиентам из Азии перейти на более чистый вид топлива.

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После модернизации с месторождения будут выкачивать до 550 млн стандартных кубических футов газа в сутки. Благодаря этому будут удовлетворять постоянно растущий спрос на СПГ в мире.

Ранее "Сегодня" писали, что Shell ищет покупателя на свою долю в крупном заводе по изготовлению СПГ в России, а также продала уже огромную сеть заправок в РФ.

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