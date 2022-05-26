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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Shell отказывается от еще одного бизнеса в РФ: кто выкупит завод по производству СПГ

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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26 мая, 14:31
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Британский нефтегазовый гигант ведет переговоры с потенциальным покупателем на свои активы
Нефтегазовый гигант отказывается от бизнеса и своей доли в российских проектах
Нефтегазовый гигант отказывается от бизнеса и своей доли в российских проектах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания Shell собирается избавиться от своей доли в крупном заводе в России, который производит сжиженный природный газ.

Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, представители корпорации договариваются о продаже активов индийским энергетическим компаниям ONGC Videsh и Gail (GAIL.NS).

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Отказ западного бизнеса от сотрудничества с агрессором подогревает интерес Индии. Страна готова использовать обесцененные энергетические предприятия и покупать дешевую нефть.

Азия вместо Европы

В Shell пока не комментируют свое решение о продаже доли бизнеса в России. Не отвечают на запросы журналистов ONGC, Gail и другие государственные индийские компании.

Однако за последние несколько месяцев стало очевидным: после выхода западного бизнеса с российского рынка, выгоду от этого получают крупные игроки из Азии – Индия и Китай. Ранее правительство Индии попросило государственные энергетические компании оценить возможность покупки российских активов у европейских нефтяных гигантов, в частности, British Petroleum (BP).

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По неподтвержденной информации, Shell также просит индийскую группу предоставить отдельные ставки на долгосрочные соглашения с "Сахалином-2". Они касаются поставок СПГ и сырой нефти.

Предварительно сообщалось, что в проекте "Сахалин-2" долю Shell могут выкупить китайские компании, но корпорация пока не ведет переговоров по этому поводу. Остальные доли в проекте принадлежат российскому "Газпрому" и японским корпорациям Mitsui и Mitsubishi.

Продажа сети заправок

В середине мая Shell нашла покупателя на сеть своих заправок в России. 411 АЗС "Шелл нефть" и завод смазочных материалов в Тверской области выкупила компания "Лукойл".

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Сейчас в РФ все сделки по купле-продаже бизнеса должны согласовывать государственные органы. Недавно дала добро на выход Shell с рынка российских заправочных сетей Федеральная антимонопольная служба.

В рамках подписанного соглашения более 350 работников компании "Шелл Нефть" сохранят работу и будут работать дальше на "Лукойле". Известно, что к моменту официального завершения процедуры на АЗС остановили продажу топлива, работали только магазины и кафе.

Ранее "Сегодня" писали, что Shell отказалась от инвестиций во все общие с РФ проекты, в том числе "Северный поток-2" и "Сахалин-2". Также мы рассказывали, что компания планирует перейти на возобновляемую энергетику.

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