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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Shell перестала торговать в РФ: население осталось без топлива

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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18 мая, 14:32
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Нефтяной гигант продал свою сеть АЗС и окончательно решил выйти из России
Магазины на заправках пока работают
Магазины на заправках пока работают / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Население России осталось без нефтепродуктов от сети АЗС Shell. Компания прекратила продажу бензина и дизеля на заправках, которые решила продать.

Как пишут новости "Сегодня", об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на контакт в корпорации Shell.

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На всех заправочных станциях Shell в России больше не реализуют топливо. Магазины и кафе на АЗС пока продолжают работу, но неизвестно, долго ли они будут открыты.

После 20 мая население страны-агрессора также не сможет воспользоваться программой лояльности и использовать баллы в обмен на продукцию из сети заправок.

Никакого упоминания о Shell

Предварительно известно, что логотип Shell больше не будет использоваться на проданных заправках. Новый владелец должен совершить ребрендинг в течение года после заключения сделки купли-продажи.

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В сеть АЗС входят 411 заправочных станций, расположенных в центре и на северо-западе РФ. Из них:

  • 240 заправок принадлежат Shell;
  • 171 работает по дилерским договоренностям;
  • 19 работают по лицензионному соглашению с использованием товарного знака.

Корпорация также продала свой завод смазочных материалов в Тверской области.

Кто выкупил активы?

12 мая "Лукойл" заявил, что договорился о покупке российских активов Shell в сегменте даунстрим. Компании уже подписали соответствующий договор, который еще должна согласовать Федеральная антимонопольная служба.

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"Покупка высококачественного бизнеса компании Shell в России соответствует стратегии "Лукойла" по развитию приоритетных каналов сбыта, включая розничную сеть, и развитию бизнеса смазочных материалов", – заявил вице-президент российской компании Максим Донде.

Ранее "Сегодня" писали, что нефтегазовый гигант Shell прекратил инвестировать во все общие с РФ проекты. В частности, "Северный поток-2" и "Сахалин-2". С начала марта компания начала реализацию поэтапного отказа от российской нефти. А уже в начале мая Shell заявил и о продаже сети заправок в России.

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