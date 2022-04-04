Сильно обеднеют? Как эмбарго на нефть и газ из РФ отразится на кошельках европейцев

Аналитики уже подсчитали, как эмбарго на торговлю с РФ "ударит" по кошелькам европейцев

Эмбарго на нефть и газ из РФ: чем это чревато для Европы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Убытки европейский стран от полного запрета на импорт энергоресурсов из РФ составит всего 0,2-0,3% от валового национального дохода. То есть, один взрослый европеец потеряет в среднем 100 евро.

Об этом пишет издание Reuters.

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Данные Совета экономического анализа Франции, показывают, что полное эмбарго было бы "управляемым" для экономик ЕС.

Стоимость будет варьироваться в широких пределах, эмбарго также скажется на экономиках таких стран как:

Литва;

Болгария;

Словакия;

Финляндия;

Чехия.

Тем временем в Германии в Германии, у которой крупнейшая экономика в ЕС, удар по валовому национальному доходу составит, примерно, от 0,15% до 3%.

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Франция, вторая по величине экономика блока, будет среди стран, которые меньше всего пострадают с экономическими потерями в размере 0,15-0,3%, поскольку она гораздо меньше зависит от импорта энергоносителей из РФ.

Что в Европе думают о новых санкция против РФ

Идею о запрете покупать энергоносители РФ поддерживают страны Балтии и Польша, но Германия тормозит этот процесс.

Ожидается, что обсуждение новых санкций со стороны ЕС против России состоится в среду, 6 апреля.

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Кроме эмбарго на энергоресурсы из России, кораблям агрессора могут запретить использовать порты ЕС. Планируется наложить также ряд индивидуальных ограничений.

"Сегодня" уже рассказывали, что министр финансов Германии Кристиан Линднер не поддержал запрет импорта энергоносителей из РФ, и писали, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Норвегию помочь Украине в войне против России.