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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Сотрудничество будет взаимовыгодным: Укрэнерго получило статус в "энергетическом Евросоюзе"

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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26 апреля, 18:10
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Украинская сторона получила официальный статус в ENTSO-E и ряд преимуществ
Европейская энергосистема едина – от Португалии до украинского Донбасса
Европейская энергосистема едина – от Португалии до украинского Донбасса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

26 апреля в Варшаве подписали соглашение о предоставлении Укрэнерго статуса наблюдателя европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E.

Как сообщили в Министерстве энергетики это позволит Украине еще больше приблизиться к полной интеграции с европейскими энергетическими рынками.

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Сотрудничество со странами Европы будет взаимовыгодным, ведь украинцы не только будут перенимать опыт, но и смогут поделиться своим – по обеспечению стабильной работы энергосистемы в условиях войны.

Новый статус позволит Укрэнерго присоединиться к международному объединению европейских операторов системы передачи, участвовать в тематических заседаниях, стать участником рабочих и экспертных групп. Украинская компания поможет решать вопросы в сфере:

  • развития рынка электроэнергии;
  • балансировки;
  • вспомогательных услуг;
  • электронного обмена данными;
  • развития киберзащиты в электроэнергетическом секторе;
  • интеграции возобновляемых источников энергии и т.д.

Интеграция в ENTSO-E

16 марта объединенная энергосистема Украины стала членом "энергетического Евросоюза" – присоединилась к энергосистеме континентальной Европы. Таким образом, украинцы стали в этой сфере независимыми от энергосистемы России и Беларуси и получили выход на новые европейские рынки.

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Предварительно этот процесс планировалось завершить до конца 2022 года. Но война России против Украины значительно ускорила его и синхронизация состоялась сразу после успешного тестирования работы системы в изолированном режиме.

С начала апреля Украина экспортирует электроэнергию в ЕС. Пока тестируют передачу небольших объемов в Польшу. По словам исполнительного директора компании Дмитрия Сахарука, теперь европейская энергосистема единственная – от Португалии и Испании до Донецкой и Луганской областей. Так что синхронизация энергосистемы позволит перейти к интеграции рынков.

Вырученные от продажи украинских ресурсов деньги планируют инвестировать в ремонт и модернизацию энергетической инфраструктуры. Самый перспективный для инвестиций – украинский сектор возобновляемой энергетики. В то же время правительство Украины уверяет, что электроэнергии у государства хватит, чтобы обеспечить потребности и свои, и других стран Европы.

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