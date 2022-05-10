Industry
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 мая ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

США отменили пошлины на украинскую сталь: как это поможет экономике

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 мая, 11:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Американское правительство на год отменило 25% импортных пошлин на украинскую сталь
Украина будет продавать сталь в США без пошлин
Украина будет продавать сталь в США без пошлин / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Министерство торговли США объявило о приостановлении действия 232 таможенных тарифов на украинскую сталь.

Об этом сказано в заявлении ведомства.

Реклама

Там отметили, что некоторые крупнейшие сталелитейные заводы Украины получили серьезные повреждения в результате войны с Россией, а завод в Мариуполе стал символом решимости Украины противостоять агрессии России.

"Многие металлургические заводы Украины продолжали платить, кормить и даже предоставлять убежище своим работникам во время боевых действий. Несмотря на близлежащие бои, некоторые украинские заводы даже снова начали производить", — добавили в американском Минторге.

В США считают, что отмена таможенных тарифов поспособствует возобновлению экспортных возможностей украинских заводов, а экономика нашей страну получит ощутимую поддержку, так как промышленность – важнейшая отрасль Украины.

Реклама

Как известно, крупнейшая металлургическая компания Украины, Метинвест Рината Ахметова, недавно возобновила работу металлургического комбината "Запорожсталь", а также начала трудоустраивать на комбинаты в Запорожье, Каменском и Кривом Роге работников из Мариуполя и Авдеевки, которые покинули родные города из-за войны.

Людям также предоставляется жилье и гуманитарная помощь через Центр реабилитации и реинтеграции, основанный компанией.

Также Метинвест помогает Украине и украинцам: за 70 дней войны компания направила 1,2 млрд гривен на нужды украинской армии и мирных жителей.

Реклама

Помощь компании охватывает много направлений: на эти деньги закупаются бронежилеты для наших бойцов, медикаменты для больниц, строятся укрытия и закупаются тысячи тонн продуктов для формирования наборов.

Свободная торговля с Великобританией

Ранее Великобритания отменила все пошлины и ограничения на украинский экспорт согласно соглашению о свободной торговле, которое должно было полноценно заработать для Украины с 2023 года.

Перестали действовать все тарифы и квоты, охватываемые торговым соглашением между Британией и Украиной, то есть прежде всего на аграрную и промышленную продукцию

Ранее мы рассказывали, что происходит на рынке стали в Европе из-за войны в Украине, и писали, что Евросоюз планирует на год отменить пошлины на экспорт товаров из Украины.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Green energy
Прорыв в зеленой энергетике
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Кто получит выгоду от войны
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Энергетическое топливо
Мировая добыча угля (тонн в 2021 г.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Индия Индия
793 млн
3
Индонезия Индонезия
576 млн
4
США США
528 млн
5
Россия Россия
470 млн
6
Австралия Австралия
429 млн
7
ЕС ЕС
329 млн
Будущее рынка угля
Черное золото
Как эмбарго на нефть изменит жизнь россиян
Читать
Альтернативная энергетика
Лидеры в ветровой и солнечной энергии (доля):
1
Дания
51,9%
2
Уругвай
46,7%
3
Люксембург
43,4%
4
Литва
36,9%
5
Испания
32,9%
6
Ирландия
32,9%
7
Португалия
31,5%
8
Германия
28,8%
Переход продолжается
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять