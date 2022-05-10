США отменили пошлины на украинскую сталь: как это поможет экономике

Министерство торговли США объявило о приостановлении действия 232 таможенных тарифов на украинскую сталь.
Об этом сказано в заявлении ведомства.
Там отметили, что некоторые крупнейшие сталелитейные заводы Украины получили серьезные повреждения в результате войны с Россией, а завод в Мариуполе стал символом решимости Украины противостоять агрессии России.
"Многие металлургические заводы Украины продолжали платить, кормить и даже предоставлять убежище своим работникам во время боевых действий. Несмотря на близлежащие бои, некоторые украинские заводы даже снова начали производить", — добавили в американском Минторге.
В США считают, что отмена таможенных тарифов поспособствует возобновлению экспортных возможностей украинских заводов, а экономика нашей страну получит ощутимую поддержку, так как промышленность – важнейшая отрасль Украины.
Как известно, крупнейшая металлургическая компания Украины, Метинвест Рината Ахметова, недавно возобновила работу металлургического комбината "Запорожсталь", а также начала трудоустраивать на комбинаты в Запорожье, Каменском и Кривом Роге работников из Мариуполя и Авдеевки, которые покинули родные города из-за войны.
Людям также предоставляется жилье и гуманитарная помощь через Центр реабилитации и реинтеграции, основанный компанией.
Также Метинвест помогает Украине и украинцам: за 70 дней войны компания направила 1,2 млрд гривен на нужды украинской армии и мирных жителей.
Помощь компании охватывает много направлений: на эти деньги закупаются бронежилеты для наших бойцов, медикаменты для больниц, строятся укрытия и закупаются тысячи тонн продуктов для формирования наборов.
Свободная торговля с Великобританией
Ранее Великобритания отменила все пошлины и ограничения на украинский экспорт согласно соглашению о свободной торговле, которое должно было полноценно заработать для Украины с 2023 года.
Перестали действовать все тарифы и квоты, охватываемые торговым соглашением между Британией и Украиной, то есть прежде всего на аграрную и промышленную продукцию
Ранее мы рассказывали, что происходит на рынке стали в Европе из-за войны в Украине, и писали, что Евросоюз планирует на год отменить пошлины на экспорт товаров из Украины.