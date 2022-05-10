США отменили пошлины на украинскую сталь: как это поможет экономике

Американское правительство на год отменило 25% импортных пошлин на украинскую сталь

Украина будет продавать сталь в США без пошлин / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Министерство торговли США объявило о приостановлении действия 232 таможенных тарифов на украинскую сталь.

Об этом сказано в заявлении ведомства.

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Там отметили, что некоторые крупнейшие сталелитейные заводы Украины получили серьезные повреждения в результате войны с Россией, а завод в Мариуполе стал символом решимости Украины противостоять агрессии России.

"Многие металлургические заводы Украины продолжали платить, кормить и даже предоставлять убежище своим работникам во время боевых действий. Несмотря на близлежащие бои, некоторые украинские заводы даже снова начали производить", — добавили в американском Минторге.

В США считают, что отмена таможенных тарифов поспособствует возобновлению экспортных возможностей украинских заводов, а экономика нашей страну получит ощутимую поддержку, так как промышленность – важнейшая отрасль Украины.

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Как известно, крупнейшая металлургическая компания Украины, Метинвест Рината Ахметова, недавно возобновила работу металлургического комбината "Запорожсталь", а также начала трудоустраивать на комбинаты в Запорожье, Каменском и Кривом Роге работников из Мариуполя и Авдеевки, которые покинули родные города из-за войны.

Людям также предоставляется жилье и гуманитарная помощь через Центр реабилитации и реинтеграции, основанный компанией.

Также Метинвест помогает Украине и украинцам: за 70 дней войны компания направила 1,2 млрд гривен на нужды украинской армии и мирных жителей.

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Помощь компании охватывает много направлений: на эти деньги закупаются бронежилеты для наших бойцов, медикаменты для больниц, строятся укрытия и закупаются тысячи тонн продуктов для формирования наборов.

Свободная торговля с Великобританией

Ранее Великобритания отменила все пошлины и ограничения на украинский экспорт согласно соглашению о свободной торговле, которое должно было полноценно заработать для Украины с 2023 года.

Перестали действовать все тарифы и квоты, охватываемые торговым соглашением между Британией и Украиной, то есть прежде всего на аграрную и промышленную продукцию

Ранее мы рассказывали, что происходит на рынке стали в Европе из-за войны в Украине, и писали, что Евросоюз планирует на год отменить пошлины на экспорт товаров из Украины.