Стоимость нефти падает быстрыми темпами: при чем здесь США

Рассказываем, как США повлияли на корректировку цен на нефть Brent и WTI

Что происходит с ценами на нефть 22 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Стоимость нефти упала более чем на 6 долл. за баррель. Эксперты связывают это с требованиями президента США Байдена временно отменить федеральный налог на бензин.

Об этом информирует Reuters.

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Так, по состоянию на 7:18 по Гринвичу фьючерсы на американскую нефть WTI упали на 5,98 долл. (5,46%) – до 103,54 долл. за баррель, Brent подешевела на 5,67 долл. (4,95%) – до 108,98 долл. за баррель.

Ситуация на бирже показывает, что по состоянию на 11:50 по киевскому времени цены на WTI составляли 104,72 долл. за баррель, а Brent – 110,18 долл.

Динамика цен на нефть WTI 21-22 июня / Фото: Investing.com

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Динамика цен на нефть Brent 21-22 июня / Фото: Investing.com

Почему стоимость нефти упала?

США – крупнейший потребитель нефти в мире – пытаются преодолеть резкий рост цен на бензин и инфляцию. 22 июня президент Джо Байден выступит с призывом временно отменить федеральный налог на бензин в размере 18,4 цента за галлон.

Представители семи нефтяных компаний должны встретиться с Байденом в четверг, 23 июня, под давлением Белого дома, чтобы снизить цены на топливо, поскольку они получают рекордную прибыль.

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Что будет со стоимостью нефти до конца года?

В третьем квартале 2022 года прогнозируют удорожание эталонной марки нефти Brent, которую добывают в Северном море.

Как сообщает Bloomberg, по оценкам инвестиционной компании Goldman Sachs, средняя цена за баррель достигнет 135 долларов, а пиковая стоимость может составлять 140 долларов за баррель.

Специалисты объясняют возможный рост цен на нефть повышением спроса и необходимостью восстановить запасы на мировом рынке. Основанием для этого послужило сокращение добычи в РФ и восстановление потребления в Китае.

Мировые запасы нефти на 75 миллионов баррелей ниже, чем ожидалось ранее, а мировой дефицит оценивается в среднем в 400 тыс. баррелей за сутки в третьем квартале 2022 года. Ожидается также, что добыча нефти в России сократится еще больше из-за запрета импорта со стороны Запада – это минус миллион баррелей за сутки до конца года.

Ранее мы рассказывали, что США могут разрешить, чтобы на мировые рынки поступало больше нефти из Ирана, даже без возобновления ядерного соглашения в 2015 году. В 2022 году страна постепенно наращивала экспорт ресурса в Китай.

Также мы анализировали, как менялась стоимость нефти с начала войны на территории Украины.