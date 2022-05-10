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Свет для 10 тыс. семей в трех областях – какие города снова с электроэнергией

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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10 мая, 11:54
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Аварийные бригады продолжают работу в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях
Электромонтеры продолжают снабжать украинцев светом
Электромонтеры продолжают снабжать украинцев светом / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

9 мая энергетики ДТЭК вернули свет свыше 10 тыс. семей в 22 населенных пунктах.

Как сообщили в пресс-службе компании ДТЭК Рината Ахметова, аварийные бригады работали в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

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За прошедшие сутки удалось возобновить электроснабжение для 2,1 тыс. домов в Киевской области. Работы проводились в Бучанском и Вышгородском районах:

  • Гостомеле;
  • Горенке;
  • Ирпене;
  • Буче;
  • Кухарях;
  • Тетеревском.

Без света остаются 7,1 тыс. домохозяйств в 12 населенных пунктах.

Ситуация в других областях

Кроме того, бригадам энергетиков за сутки удалось полностью или частично вернуть свет в 14 населенных пунктов. Донецкой области. Снова со светом дома 7,1 тыс. семей в таких районах:

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  • Покровском;
  • Бахмутском;
  • Краматорском.

"Пока без электропитания остаются жители 269 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское", – отметили в ДТЭК.

Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий.

В Днепропетровской области свет вернули еще 300 семьям, дома которых были обесточены из-за обстрелов.

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Работа в зоне боевых действий

С начала войны энергетики работают в областях, где идут боевые действия. После обстрелов ремонтные бригады восстанавливают объекты, чтобы местные жители были снабжены светом. Еженедельно заживляют десятки тысяч домов.

За неделю со 2 по 8 мая энергетики возобновили электроснабжение для 115 тыс. домов, пострадавших от боевых действий в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях. В частности, это 8,4 тыс. семей в 18 населённых пунктах Киевской области.

"В целом с 3 апреля, с тех пор, как Киевщина была освобождена от оккупантов, удалось вернуть свет более 90% всех домов, оставшихся без света из-за российских захватчиков. Снова со светом – более 140 тысяч семей", – отметили в ДТЭК.

Раньше мы писали, сколько электроэнергии во время войны выработали украинские ТЭС, и рассказывали, благодаря кому украинские города остаются со светом даже во время войны.

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