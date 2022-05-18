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Свет для 260 тыс. семей: энергетики полностью вернули электроснабжение в Киевской области

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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18 мая, 13:40
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Впереди второй этап восстановления Киевской области после оккупации
В Киевской области завершились работы по восстановлению электричества
В Киевской области завершились работы по восстановлению электричества / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Специалисты ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова полностью восстановили электроснабжение освобожденной от российских оккупантов Киевской области.

Об этом сообщает компания.

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"На Киевщине, энергетическая инфраструктура которой испытала огромные разрушения, мы всего за 45 дней реализовали такое масштабное восстановление сетей, которое украинская энергетика не видела за всю ее историю. И сегодня, 18 мая, мы окончательно вернули свет на Киевщину, чтобы снова сделать ее местом для счастливой жизни людей" , – отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

С начала апреля компания возобновила электроснабжение 260 тысячам семей в 600 населенных пунктах Киевской области.

"ДТЭК объединил все усилия и ресурсы, плечом к плечу Киевщину восстанавливало более 1000 энергетиков из 4 операторов ДТЭК из разных областей Украины. Мы восстановили почти 10 тысяч километров линий, которые были разрушены обстрелами. Мы отремонтировали и включили 71 высоковольтную подстанцию 2975 трансформаторных подстанций, благодаря чему вся область снова со светом, а впереди нас ждет большая работа по обеспечению надежности электроснабжения", – сообщил генеральный директор ДТЭК Сети Александр Фоменко.

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В компании объяснили, что это лишь первый этап, чтобы как можно скорее вернуть свет всем жителям области.

"Восстановление электроснабжения для Киевской области – и, фактически, сегодня восстановление завершено на 100% – это большое дело. Ведь президент говорил, что первое, что необходимо восстановить, – это окна, кровли и электроснабжение, чтобы люди могли вернуться к себе домой и жить обычной жизнью", – прокомментировал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время мероприятия по награждению энергетиков, восстанавливавших сети Киевщины.

Впереди второй этап – восстановление резервных источников питания и реконструкция существующих схем питания.

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Ранее мы рассказывали, в каких регионах ДТЭК продолжает работы по восстановлению электроэнергии, и писали, как ДТЭК с начала российского вторжения помогает украинским защитникам.

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