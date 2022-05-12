Industry
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-лиз для Украины 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Свет для 7 тысяч семей: каким регионам вернули электроэнергию

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 мая, 12:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Работы продолжаются даже на тех территориях, где еще продолжаются активные боевые действия
В Украине продолжаются работы по возобновлению электроснабжения
В Украине продолжаются работы по возобновлению электроснабжения / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки энергетики компании вернули свет для 7 395 семей в Киевской, Днепропетровской областях и Донецкой области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

Реклама

В частности, в Киевской области аварийные бригады ДТЭК возобновили электроснабжение для 1 614 домов. Свет вернули частично в Гостомели, Горенцы, Ирпени и Бучи Бучанского района, а также в селах Кухари и Тетеревское, что в Вышгородском районе

Без света остаются еще около 4 тысяч домохозяйств в 9 населенных пунктах области.

"12 мая энергетики ДТЭК продолжают выполнять работы по возвращению света в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов, в том числе по заявкам потребителей, вернувшихся в свои дома на освобожденных территориях", – отмечают в ДТЭК.

Реклама

За прошедшие сутки энергетикам удалось полностью или частично возобновить электроснабжение в 7 населенных пунктах Донецкой области. Снова со светом 5 118 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

В области продолжаются активные боевые действия

"Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", – отмечают в ДТЭК.

Реклама

Также в Днепропетровской области возобновили электроснабжение для 663 семей, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.

Раньше мы рассказывали, когда в Киевской области полностью возобновят электроснабжение, и писали, сколько электроэнергии во время войны произвели украинские ТЭС.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Green energy
Прорыв в зеленой энергетике
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Кто получит выгоду от войны
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Энергетическое топливо
Мировая добыча угля (тонн в 2021 г.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Индия Индия
793 млн
3
Индонезия Индонезия
576 млн
4
США США
528 млн
5
Россия Россия
470 млн
6
Австралия Австралия
429 млн
7
ЕС ЕС
329 млн
Будущее рынка угля
Эмбарго на нефть
В ЕС созрели для изоляции РФ
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
39,56
37,68
42,63
32,99
-
37,74
42,63
32,36
-
37,59
42,59
31,50
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
-
-
37,68
42,63
-
-
37,68
42,63
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять