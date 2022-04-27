Свято место пусто не бывает, теперь рынок газа ЕС изменится, – Коболев о газовом шантаже РФ

Россия прекратит поставки газа в Польшу, однако это означает, что рынок ЕС готов к большому перераспределению

Прекращение снабжения газа ЕС будет поражением для Кремля / Фото: Getty Images, AFP, Коллаж: Сегодня

Россия выставила требование к ЕС: либо оплата за газ рублями, либо газа не будет. В свою очередь страны ЕС не повелись на такой шантаж и сами начали искать альтернативу российским ресурсам. А недавно польская газовая госкомпания PGNiG, как и болгарская газораспределительная компания Bulgargaz, получили письмо от "Газпрома" о прекращении поставок газа с 27 апреля.

Однако Польша была готова к этому и для России такой шаг будет поражением. Об этом написал бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

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Польша – первая в ЕС, которую отключат от российской трубы

Как писали "Сегодня", 27 апреля с 09:00 по московскому времени поставки российского природного газа будут полностью остановлены через пункты приема-сдачи "Дроздовичи", "Высокое", "Тетеровка" и "Кондратки". Это все точки входа российского газа в Польшу.

Причина в том, что эта страна отказалась исполнять прихоти Владимира Путина и оплачивать газ российскими рублями. На самом деле, Польша платит за газ валютой, как это и прописано в контракте с "Газпромом". Однако средства не поступают в банки РФ из-за санкций за войну против Украины.

Вместо оплаты в рублях в Варшаве заявили, что не будут продолжать контакт с "Газпромом", который истекает в конце 2022 года. Получать газ Польша может через две ветки в Германии и Литве. А еще одну ветку откроют в конце этого года со Словакией.

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"В этой новости есть три положительных аспекта"

Как написал Коболев, такие шаги России действительно имеют три пункта, которые можно назвать положительными. Первый, по его мнению, состоит в том, что мы получили очередное подтверждение факта об использовании Россией газа в качестве оружия.

Кроме того, Польша, по словам Коболева, была готова к таким действиям российских властей.

"И это будет очередной проигрыш Кремля. Не очень очевидный сразу, но очень болезненный впоследствии", – заметил эксглава "Нафтогаза".

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Еще один момент – теперь производителям газа следует приготовиться к перераспределению рынка ЕС.

"Свято место пусто не бывает", пацаны. Это важный сигнал всем другим производителям газа, что пришло время большого перераспределения Европейского рынка газа. Welcome:)", – подытожил Коболев.

Может ли "Газпром" остановить транзит

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал "Сегодня", что остановка транзита через Украину не выгодна ни Украине, ни России.

Поэтому прокачка голубого топлива будет продолжаться до последнего, даже в условиях войны.

По словам Охрименко, "Газпром" сейчас совсем не в том положении, чтобы шантажировать кого-то, как это было в начале отопительного сезона.

Украина не может остановить транзит газа по своей воле, считает эксперт, поскольку это сделает ее виновной стороной.

Совсем другое дело, если транзит прекратится или сократится по решению Евросоюза, постепенно отказывающегося от российского газа.

"Сегодня" писали, насколько "Газпром" важен для путинского режима. Мы рассказывали и о том, что Украина предлагает Европе по транзиту газа, и как это повлияет на ход войны с Россией.