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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Сюрприз" для Путина: как ЕС может сокрушить энергетику агрессора

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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4 мая, 11:10
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Для принятия нового пакета санкций необходимо единогласное согласие 27 членов Евросоюза
Новый пакет санкций включает в себя ограничения на поставки нефти
Новый пакет санкций включает в себя ограничения на поставки нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Еврокомиссия представила членам ЕС проект нового пакета санкций против России.

О шестом пакете детально рассказало австрийское агентство APA.

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Дипломаты рассказали, что ЕК передала документ вечером 3 мая, он предусматривает постепенный запрет на импорт российской нефти в течение шести-восьми месяцев.

Для Венгрии и Словакии, которые очень сильно зависят от российского черного золота, предусмотрено исключение в виде разрешения продлить импорт до конца 2023 года.

Нефтяное эмбарго – это основная составляющая нового пакета ограничительных мер против агрессора, для его принятия нужно, чтобы "за" проголосовали единогласно 27 стран ЕС.

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На исключении также настаивают Чехия и Болгария, которые ссылаются на уязвимость своих экономик. Больше всего от кровавой нефти зависит Венгрия, которая импортирует около 65 процентов черного золота из РФ.

Страна даже угрожала наложить вето на принятие этого пакета санкций, если он ограничит ее безопасность поставок.

А министр экономики Словакии Ричард Сулик заявил, что на отказ от российской нефти уйдет несколько лет. В тоже время в Германии уверяют, что страна поддержит нефтяное эмбарго.

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Что еще в шестом пакете?

Кроме главного козыря – нефтяного эмбарго, новый пакет санкций может коснуться российских компаний, среди которых – Сбербанк, а также два других финучреждения и телеканалы.

Как ударить по энергетике РФ

Оператор ГТС Украины собрал мнения разных специалистов и выяснил, что лучшим ударом по энергетическому сектору агрессора будет лишение его международных рынков сбыта, а одним из крупнейших потребителей остается ЕС.

Это означает, что Европа должна решительно отказаться от российских энергоресурсов, с продажи которых и кормится Кремль.

"Сегодня" также писали, какие компании до сих пор работают с РФ, и рассказывали, какие заводы сами отказались от нефти агрессора.

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