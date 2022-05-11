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Транзит газа через оккупированную территорию упал до нуля — как это повлияет на Европу

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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11 мая, 13:14
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Наиболее чувствительны к такому развитию событий именно биржевые цены на голубое топливо
После прекращения транзита цены на газ подскочили
После прекращения транзита цены на газ подскочили / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

11 мая транзит российского газа через Украину в пункте пропуска "Сохрановка" упал до нуля. Произошло это после предупреждения "Оператора ГТС Украины" о прекращении транзита через захваченные российскими войсками станции.

Об этом сообщает Reuters.

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По данным "Оператора ГТС Украины", заявки на транзит российского газа в Европу через Украину на пункте входа в "Суджи" в среду составили почти 72 млн кубометров. Во вторник общий поток российского газа через Украину в Европу составил 95,8 млн. кубометров.

Напомним, ранее Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу из-за захваченной российскими войсками ГИС "Сохрановка" в Луганской области. Компания сообщила о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Заметим, что именно через этот транзитный пункт проходит почти треть газа, что поставляется из России в Европу через Украину

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"Компания неоднократно сообщала ПАО "Газпром" об угрозах транзита из-за действий оккупационных сил, контролируемых Россией, и требовала остановить вмешательство в работу объектов, но эти обращения были проигнорированы", – заявил Оператор ГТС.

Стоимость газа в Европе резко взлетела

После прекращения транзита российского газа по оккупированной территории Украины цены на газ в Европе резко выросли. Об этом свидетельствуют анные Лондонской биржи ICE.

Так, по сравнению с предыдущим днем, стоимость майского фьючерса на TTF 11 мая выросла на 4% — до 1120 долларов за 1 тыс. кубометров.

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Украинцам отключат газ

Проблемы в зоне повреждения АО "Донецкоблгаз" становятся все более серьезными. Многие абоненты "Нафтогаза" остались без голубого топлива. География повреждений является неизменной, но оператор ГТС Украины вынужден отключить одну из газораспределительных станций в области.

В результате без газа остались более 1500 потребителей. Некоторым удалось избежать этих проблем. Благодаря ремонту снабжение смогли сохранить для 164 семей.

"Во многих местах сегодня настолько плотный огонь, что обследовать сети невозможно. В настоящее время идет подготовка к массовым ремонтам", – отмечает пресс-служба.

Раньше мы рассказывали, почему на "Газпром" ополчились другие поставщики, а также писали, запустит ли Европа "Северный поток-2".

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