Транзит российского газа могут остановить мгновенно – что для этого нужно

Рассказываем, какое решение Украина ждет от стран Европейского Союза

Украина может прекратить транзит российского газа мгновенно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Решение об остановке транзита российского газа через украинскую территорию в ЕС будет приниматься только совместно со странами Европы.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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По его словам, как только страны ЕС откажутся от голубого топлива агрессора, транзит газа будет остановлен.

"Если Европа решит, что сейчас этого сделать нельзя, то транзит через территорию Украины будет продолжаться. Транзит российского газа в Европу – в том числе вопрос европейских стран, а с ними мы хотим сотрудничать цивилизованно и прогнозируемо", – сказал председатель комитета ВР.

Герус также подчеркнул, что Украина ожидает решения ЕС по ограничению закупки и использования российского газа.

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Всем готовиться к отключению?

Россия все активнее сокращает поставки газа в ЕС, объясняя это разными причинами. Однако, по мнению старшего научного сотрудника Института международной экономики Петерсона Джеффри Шотта, ситуация с полным отключением газа уже не кажется такой невероятной и странам следует к ней готовиться.

Нехватку российского ресурса можно компенсировать, считает Шотт, в том числе за счет увеличения импорта СПГ, а также:

увеличения снабжения из Норвегии;

увеличения снабжения Алжира;

перехода на уголь;

мер сбережения.

"Сегодня" ранее писали, почему страны Европейского Союза пока не готовы к обсуждению ограничений цен на российский газ и как Украина может спасти Европу от газового кризиса в следующем отопительном сезоне.