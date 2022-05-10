Треть газа не дойдет до ЕС: Оператор ГТС остановил транзит голубого топлива

Действия оккупантов привели к остановке транзита газа через одну из важных компрессорных станций

Оккупанты вмешиваются в работу газовых станций в Украине / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

На пограничной компрессорной станции "Новопсков" объявили о наступлении форс-мажорных обстоятельств. В связи с этим часть газа из РФ не смогут транспортировать в Европу.

Как сообщил Оператор ГТС Украины, компрессорная станция расположена в Луганской области, сейчас это временно оккупированная территория.

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Через "Новопсков" осуществлялся транзит почти трети всего объема газа из РФ в Евросоюз. Речь идет о 32,6 млн кубометров в сутки, которые прокачивали по украинским трубам.

"В настоящее время ОГТСУ не может осуществлять оперативно-технологический контроль за КС "Новопсков" и другими активами, расположенными на этих территориях", – отметили в компании.

Оккупанты вмешиваются в работу системы

Все потому, что в результате военной агрессии РФ украинские территории, а вместе с ними и газовая инфраструктура теперь под временной оккупацией. Известно, что россияне:

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вмешиваются в технологические процессы;

изменяют режимы работы объектов газотранспортной системы;

производят несанкционированный отбор газа из транзитного потока.

Действия войск РФ поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы. Такие обстоятельства являются форс-мажорными, поэтому из точки соединения "Сохрановки" и "Новопскова" больше не будут прокачивать голубое топливо.

"С 07:00 11 мая 2022 года прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет", – отметили в компании.

Условия контракта планируется выполнить

Чтобы выполнить транзитные обязательства перед европейскими партнерами и не нарушать условия договора, оператор ГТС предлагает временно перенести мощности на физическую точку соединения "Суджа". Она расположена на контролируемой Украиной территории.

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"Компания неоднократно сообщала ПАО "Газпром" об угрозах транзита из-за действий оккупационных сил, контролируемых Россией, и требовала остановить вмешательство в работу объектов, но эти обращения были проигнорированы", – резюмировал Оператор ГТС.

Украинцам отключают газ

Проблемы в зоне повреждения АО "Донецкоблгаз" становятся все серьезнее. Многие абоненты "Нафтогаза" остались без голубого топлива. География повреждений неизменна, но оператор ГТС Украины вынужден отключить одну из газораспределительных станций в области.

В результате без газа остались более 1500 потребителей. Некоторым удалось избежать этих проблем. Благодаря ремонту снабжение смогли сохранить для 164 семей.

"Во многих местах сегодня настолько плотный огонь, что обследовать сети невозможно. В настоящее время идет подготовка к массовым ремонтам", – отмечает пресс-служба.

Раньше эксглава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что к следующему отопительному сезону Украине придется искать альтернативные источники энергии. В то же время компания временно отложила переход на новые платежки.