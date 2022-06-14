Турция прокладывает новый трубопровод по дну моря – куда он ведет

Рассказываем, сколько голубого топлива сможет добывать Турция самостоятельно

Турция построит подводный газопровод для энергетической независимости / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Турции стартовало строительство подводного трубопровода для доступа к месторождению природного газа в Черном море.

Об этом сообщает местное издание Hurriyet.

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Таким образом правительство надеется избавить страну от зависимости от импортных энергоресурсов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наблюдал за прокладкой и подведением первого участка трубопровода к морскому дну с помощью видеосвязи.

Это было в порту Филиос, в 400 километрах к востоку от Стамбула.

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По мнению Эрдогана, к первому кварталу 2023 года на газовом месторождении Сакарья, которое было открыто в августе 2020 года, можно добывать 10 миллионов кубометров голубого топлива.

"Мы надеемся, что месторождение Сакарья достигнет пика добычи в 2026 году. Мы будем продолжать наши усилия, пока не сможем полностью обеспечить нашу энергетическую безопасность", — сказал президент.

В 2021 году около 45% газа, потребленного в Турции, было из России, а остальные 55% пришлись на Иран и Азербайджан.

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Кто кормит РФ?

Несмотря на кровопролитную войну, мир продолжает покупать энергоресурсы у страны-агрессора, и с 24 февраля Кремль получил 93 млрд евро.

В исследовании отмечается, что крупнейшим покупателем российского газа и нефти остается Евросоюз, на который приходится 61% российского экспорта ископаемого топлива и 57 млрд евро, уплаченных в казну РФ.

Среди отдельных стран самым крупным покупателем стал Китай, на втором месте – Германия. Замыкает тройку лидеров по покупкам кровавых ресурсов Италия.

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