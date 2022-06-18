"Турецкий поток" все? Почему "Газпром" остановил поставки голубого топлива

Рассказываем, почему российский монополист "Газпром" не будет снабжать газ "Турецким потоком"

Почему поставка газа "Турецким потоком" остановится / Фото: Getty Images, gazprom.ru, Коллаж: Сегодня

Все чаще появляются сообщения о том, что "Газпром" останавливает поставки тем или иным странам разными трубопроводами. С 21 по 28 июня таких поставок не будет и "Турецким потоком" в Турцию и Европу.

В "Газпроме" объяснили, в чем причина остановки.

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Газ не будут поставлять временно из-за ремонта

Согласно сообщению компании, остановка будет временной и плановой.

"Транспортирование газа по обеим нитям газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлено в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ", – говорится в заявлении.

В "Газпроме" утверждают, что все стороны знают об этой остановке и профилактику будут проводить с их согласованием.

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Напомним, что "Турецкий поток" проходит через Черное море в Турцию. Его проектная мощность – 31,5 млрд куб. м газа в год. Через газопровод поставляют голубое топливо не только в Турцию, но и транзитом в некоторые страны Европы.

Поставки сократились и "Северным потоком-1"

Как мы писали ранее, "Газпром" заявил, что не может обеспечить поставки привычных 167 млн кубометров в сутки Северным потоком-1". А причина в том, по их словам, компания Siemens начала несвоевременно проводить ремонтные работы.

В целом поставка газа из РФ с начала полномасштабной войны с Украиной упала на 30%. А по некоторым оценкам, в 2022 году объем поставок голубого топлива по трубопроводам может упасть до 100 млрд куб. м из 140 млрд куб. м.

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"Сегодня" также писали о том, что российский дипломат угрожает европейской стране газовой "катастрофой", и зачем "Газпром" переносит штаб-квартиру в Турцию.