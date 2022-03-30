Тысячам украинских семей вернули электроснабжение – в каких областях снова светло

Рассказываем, почему бригадам энергетиков приходится дважды чинить электроснабжение в одном месте

В каких районах снова светло благодаря работе энергетиков / Фото: Коллаж: Сегодня, ДТЕК

Энергетики аварийных бригад ДТЭК всего за сутки вернули свет для 37 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях.

Об этом компания сообщает в своих социальных сетях.

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После обстрелов российских оккупантов удалось возобновить электроснабжение для 18 тысяч семей в 41 населенном пункте в Киево-Святошинском и Барышевском районах.

В Донецкой области снова появился свет у 19 тысяч семей в 15 населенных пунктах в следующих районах:

Авдеевском;

Константиновском;

Лиманском;

Славянском;

Торецком.

В "ДТЭК" рассказывают, что из-за российских обстрелов энергетики по несколько раз возобновляли электроснабжение в одних и тех же местах.

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"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий", – подчеркнули в "ДТЭК".

Украина начала продавать зеленую электроэнергию

28 марта впервые с начала полномасштабной войны Украина возобновила продажу зеленой электроэнергии сразу на двух аукционах.

По данным "ГарПок", спрос на украинскую чистую энергию был достаточно высоким, несмотря на большое количество предложения и даже профицит этого ресурса.

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Удалось продать свыше 27 тыс. МВт-ч из предложенных 28,8 тыс. МВт-ч электроэнергии, а средневзвешенная цена продажи составила 1922,73 грн/МВт-ч без НДС.

"Сегодня" также писали, как работает ДТЭК во время войны, и рассказывали, почему для Украины важно присоединение к энергосистеме ЕС.