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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Тысячи семей снова со светом: энергетики возобновили электроснабжение в Донецкой области

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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30 июня, 15:18
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Аварийные бригады отремонтировали поврежденные оккупантами линии электропередачи
Энергетики продолжают непрерывную работу в Донецкой области
Энергетики продолжают непрерывную работу в Донецкой области / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В течение суток 29 июня ремонтные бригады энергетиков ДТЭК возобновили электроснабжение в Донецкой области.

Как сообщили в компании Рината Ахметова, со светом снова более 5,2 тыс. семей в девяти населенных пунктах.

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Линии электропередачи были повреждены в результате обстрелов со стороны российских захватчиков. Запитали дома в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах.

"Особенно сложная ситуация на севере области. Сети, оборудование и целые энергопредприятия имеют большие разрушения", – подчеркнули энергетики.

Донецкая область продолжает подвергаться массированным артиллерийским обстрелам, ракетным и авиаударам. Продолжаются боевые действия, постоянно разрушающие электроинфраструктуру региона.

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Проект о героях

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собрано и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Недавно мы рассказывали историю сотрудника ТЭС в прифронтовой зоне Евгения и как к нему пришел "русский мир" в виде снаряда. Теперь мужчина навсегда останется с осколками в ноге.

В тот день энергетики, как всегда, продолжали работать в условиях войны, несмотря на постоянные обстрелы объекта критической инфраструктуры. Люди привыкли к вражеским атакам, поэтому пренебрегли безопасностью и расплатились собственным здоровьем.

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Однако даже такие ситуации не заставляют рабочих покинуть ТЭС. Как они сами говорят, энергетики – отдельная каста людей, отвечающих за подачу тепла и света гражданам. Для себя они решили вносить вклад в победу на своем месте, даже несмотря на безумный риск.

"Сегодня" раньше объясняли, почему важно рассказывать истории украинцев во время войны, а также писали, как энергетики продолжают работать на одной из ТЭС недалеко от линии фронта.

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