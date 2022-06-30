Тысячи семей снова со светом: энергетики возобновили электроснабжение в Донецкой области

Аварийные бригады отремонтировали поврежденные оккупантами линии электропередачи

Энергетики продолжают непрерывную работу в Донецкой области / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В течение суток 29 июня ремонтные бригады энергетиков ДТЭК возобновили электроснабжение в Донецкой области.

Как сообщили в компании Рината Ахметова, со светом снова более 5,2 тыс. семей в девяти населенных пунктах.

Реклама

Линии электропередачи были повреждены в результате обстрелов со стороны российских захватчиков. Запитали дома в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах.

"Особенно сложная ситуация на севере области. Сети, оборудование и целые энергопредприятия имеют большие разрушения", – подчеркнули энергетики.

Донецкая область продолжает подвергаться массированным артиллерийским обстрелам, ракетным и авиаударам. Продолжаются боевые действия, постоянно разрушающие электроинфраструктуру региона.

Реклама

Проект о героях

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собрано и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Недавно мы рассказывали историю сотрудника ТЭС в прифронтовой зоне Евгения и как к нему пришел "русский мир" в виде снаряда. Теперь мужчина навсегда останется с осколками в ноге.

В тот день энергетики, как всегда, продолжали работать в условиях войны, несмотря на постоянные обстрелы объекта критической инфраструктуры. Люди привыкли к вражеским атакам, поэтому пренебрегли безопасностью и расплатились собственным здоровьем.

Реклама

Однако даже такие ситуации не заставляют рабочих покинуть ТЭС. Как они сами говорят, энергетики – отдельная каста людей, отвечающих за подачу тепла и света гражданам. Для себя они решили вносить вклад в победу на своем месте, даже несмотря на безумный риск.

"Сегодня" раньше объясняли, почему важно рассказывать истории украинцев во время войны, а также писали, как энергетики продолжают работать на одной из ТЭС недалеко от линии фронта.