У немцев осталось всего 12 недель! К чему уже тщательно готовится страна

Из-за опасений, что РФ может перекрыть поставки природного газа, Германия призывает промышленность, особенно предприятия критической инфраструктуры, и население особенно тщательно готовиться в течение следующих 12 недель до наступления холодов.
Об этом заявил президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер, передает AP.
Он призвал владельцев домов и квартир:
- проверить и отрегулировать свои газовые котлы и радиаторы, ведь техническое обслуживание, по его словам, может снизить потребление газа на 10–15%;
- снизить температуру в некоторых комнатах;
- приобрести генераторы аварийного питания с целью избежать "цепочки отключений" в случае кризисной ситуации. Резервного тока должно хватить на 72 часа.
Почему прозвучало подобное обращение?
Обращение со стороны Германии прозвучало после того, как Россия в начале июня сократила поставки газа в Германию, Италию, Австрию, Чехию и Словакию, поскольку страны Европейского союза вовсю пытаются пополнить хранилища топливом, используемым для выработки электроэнергии, энергетики и отопления домов зимой.
Россия аргументировала это техническими проблемами "Северного потока-1" (трубопровод, проходящий по дну Балтийского моря из России в Германию). Так что газопровод перестанет функционировать с 11 июля по 21 июля. Компания Nord Stream AG отключит обе нити в рамках планового ремонта.
Германия в ответ на такие пояснения насчет временного отключение отреагировала крайне недоверчиво и заявила, что временное прекращение работы "Северного потока" по "техническим причинам" не убеждает немцев, и сама ситуация выглядит очень напряженно. Как сказал Мюллер, это техническое обслуживание может превратиться "в более продолжительное политическое обслуживание".