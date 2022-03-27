У Путина не будет альтернатив: как ЕС может быстро прекратить войну в Украине

Международные эксперты по экономике привели веские аргументы за введение эмбарго на российскую нефть и газ

ЕС терпит большие потери от войны в Украине, чем от эмбарго на нефть и газ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Бывший главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев и профессор Калифорнийского университета Олег Ицхоки обнародовали статью с разбором оснований для введения эмбарго на нефть и газ из России в ЕС.

Как сообщили специалисты на портале IntelliNews, запрет на покупку российских энергоресурсов является наиболее действенным способом прекратить финансирование путинской войны в Украине.

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Стоимость немецкого эмбарго оценивают до 3% ВВП. В пересчете оно обойдется до 1200 евро на одного жителя Германии, что меньше экономических затрат, связанных с пандемией коронавируса. У немецкого правительства достаточно денег, чтобы после отказа от российской нефти и газа перейти на альтернативные источники и обеспечить людей работой. Конец отопительного сезона как раз способствует началу этого процесса.

"Отказ от введения эмбарго влечет гораздо большие расходы. Война Путина в Украине – это прежде всего человеческая трагедия. Но это тоже экономическая катастрофа для Европы", – отметили экономисты.

Речь идет о кризисе с беженцами, прибывшими из Украины – это более 3 миллионов человек. Следовательно, прогнозы указывают на дальнейшую рецессию экономики еврозоны из-за нарушенных производственных процессов в Восточной Европе. И чем дольше в ЕС затягивают ситуацию, тем больше экономических издержек будет в будущем.

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Воздействие санкций

Благодаря экономическим санкциям против российской экономики обесценился рубль, а фондовый рынок в РФ перестал существовать. Прогноз инфляции в стране вырос в 4 раза, ожидается самое большее за 30 лет падение ВВП и дефолт.

Несмотря на замороженные активы и резервы Центробанка, санкции против российских олигархов и выход бизнеса с российского рынка, страна-агрессор получает более 500 миллионов евро в день именно от продажи нефти и газа в Европу. Это позволяет ей сбалансировать имеющиеся проблемы.

Экономисты убеждены, что отсутствие формального европейского эмбарго позволяет Путину надеяться на среднесрочное решение проблемы с нефтью и дает стимул продолжать войну. У него есть и обходные пути неполного запрета на SWIFT. Иностранные наличные деньги могут не попадать в Россию, но будут использоваться на черных и серых рынках.

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Инфляция вместе с экспортным эмбарго подорвет возможности агрессора поддерживать покупательную способность. Следовательно, имеющиеся в стране военные, силовики и пропагандисты без мотивации не будут продолжать войну. Поэтому эмбарго должно действовать, пока Россия не предоставит гарантий отсутствия дальнейшей агрессии в Украине или где-то еще.

"Любой другой вариант, вероятно, будет гораздо дороже и опаснее", – резюмировали авторы статьи.

Запрет энергоресурсов из РФ

Пока в Украине идет война, страны Европы никак не могут договориться об отказе от российской нефти и газа. Однако в ЕС уже поняли свою зависимость от агрессора и планируют совместные закупки в других местах.

В частности, о слишком быстром решении или вообще против эмбарго выступили Германия, Нидерланды и Венгрия, неоднозначная позиция в Болгарии. За пределами еврозоны торговать с РФ продолжает Китай, Индия и Турция. Основными потребителями российской нефти остаются:

болгарский Neftochim Burgas, принадлежащий "Лукойлу";

немецкий Miro, которым частично владеет "Роснефть";

немецкий Pck Schwedt, 54% которого владеет "Роснефть";

немецкий Leuna, которым владеет TotalEnergies;

греческий Hellenic Petroleum;

итальянский ISAB, принадлежащий "Лукойлу";

венгерская нефтяная группа MOL;

польский PKN Orlen, готовящийся прекратить сотрудничество с РФ;

датский Zeeland Refinery, частично принадлежащий "Лукойлу";

нидерландский Rotterdam Refinery;

индийский Hindustan Petroleum;

индийский Indian Oil.

Раньше мы рассказывали, какая позиция у канцлера Германии Олофа Шольца по поводу отказа от энергоресурсов из России. В то же время Великобритания продолжает поддерживать Украину и недавно заморозила активы одного из главных банков, через который Газпром получал деньги из ЕС.