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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Ученые создали катер на зеленом водороде – для чего он нужен

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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4 апреля, 10:15
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Рассказываем, с какой скоростью может двигаться за преступниками инновационный водородный катер
В США за 9 месяцев разработали водородный катер
В США за 9 месяцев разработали водородный катер / Фото: Emirates New Zealand, Коллаж: Сегодня

Команда ученых из Emirates New Zealand впервые спустила на воду прототип водородного катера для преследования в Окланде.

Об этом сообщает издание H2-View.

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Катер называется Chase Zero и он способен курсировать со скоростью 35 узлов с максимальной скоростью более 50 узлов. В его создании задействован автомобильный гигант Toyota.

Теперь катер должен пройти масштабную фазу ввода в эксплуатацию и тестирование.

"Я не думаю, что мы осознаем, насколько это важно. Я думаю, что других подобных лодок почти нет. До следующих лодок, подобных этой, еще далеко, поэтому я думаю, что когда они будут в воде и запущены, мы поймем, насколько они важны на мировой арене", – сказал руководитель проекта Emirates Team New Zealand Джефф Сеньор.

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Ученые отметили, что другие заявляли им, что для такого проекта понадобится не менее 3-х лет, они справились примерно за 9 месяцев.

Водородное влечение

В Японии разработали и представили целый поезд, работающий на чистом водородном горючем.

Поезд называется Hybari, это аббревиатура Hydrogen-Hybrid Advanced Rail Vehicle for Innovation и переводится так – Водно-гибридный усовершенствованный рельсовый транспорт для инноваций.

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Однако такое чудо техники обойдется в 35 млн долларов и это всего за два вагона, а проехать водородный поезд может до 140 км с максимальной скоростью 100 км/ч на одной заправке.

"Сегодня" также писали, что в Австралии придумали "кофейный" водород, и говорили, зачем в Украине массово устанавливают солнечные батареи на объекты ГТС.

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