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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Ударят по козырю Путина – когда ЕС планирует отказаться от российской нефти

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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30 апреля, 18:43
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В Европе поняли, что пора нанести решительный удар по российской экономике
Российская нефть все-таки будет под запретом
Российская нефть все-таки будет под запретом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европейский Союз намерен ввести запрет на российскую нефть к концу 2022 года. Ограничения на импорт будут вводить постепенно.

Как сообщает Bloomberg, в рамках нового, шестого пакета санкций против РФ также намерены отключить еще больше российских и белорусских банков от международной платежной системы SWIFT.

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Решения о новых санкциях могут быть приняты на очередном заседании послов блока после 2 мая.

Сокращение зависимости от РФ

Кроме эмбарго на энергоносители, в Европе продумывают другие механизмы, которые сократили бы доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов за рубеж. Речь идет о:

  • ограничениях цен;
  • специальных механизмах оплаты;
  • новых тарифах.

Ограничения будут налагать не только на РФ, но и на Беларусь – за то, что она помогает российскому вторжению в Украину. Среди прочего, планируют ограничить нефть, которую перевозят танкерами и снабжают трубопроводами.

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Дополнительным толчком в пользу принятия решения по эмбарго стала ситуация с российским газом. Дискуссии в ЕС по противостоянию Москве до сих пор продолжаются, и шантаж Кремля не нравится странам-участницам блока.

В рамках шестого пакета санкций планируется ограничить консалтинговые и облачные услуги, наложить лимиты на покупку недвижимости. Продолжат и перечень подсанкционных физических лиц, в том числе российских и белорусских военных чиновников, магнатов, ответственных за военные преступления в Украине граждан этих стран.

"Лихие 90-е" вернулись в Европу

Война России против Украины разрушает не только нашу экономику, но и угрожает огромными потерями европейским странам. В марте инфляция в ЕС установила очередной антирекорд, а некоторые страны из-за роста цен даже вспоминают "лихие 90-е".

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По информации Евростата, введенные санкции против России привели к резкому скачку цен на нефть и газ. Энергоресурсы подорожали на 44,4% по сравнению с мартом 2021 года. Инфляция особенно заметна на росте цен в:

  • Польше – на 10,2%;
  • Болгарии – на 10,6%;
  • Латвии – на 11,5%;
  • Нидерландах – на 11,7%;
  • Чехии – на 11,9%;
  • Эстонии – на 14,8%;
  • Литве – на 15,6%.

Литовцы как раз сравнивают ситуацию с кризисом 1990-х годов. Современный рост цен фиксируют на уровне 1994 года, когда инфляция достигала 45%. Дорожают не только коммунальные услуги, но и пищевые продукты.

Разрешать ситуацию планируют частичным и временным уходом от "зеленого" курса. В Европе готовятся к зиме и расконсервируют старые угольные ТЭС. Влияет ситуация и на курс евро, который теряет позиции по отношению к доллару – в среду, 27 апреля, его зафиксировали на уровне 1,06.

Ранее финансовый аналитик Алексей Лупоносов рассказал "Сегодня", в каком случае следует ожидать дефолта главной кремлевской компании – "Газпрома". В то же время в Кремле заставляют все компании выйти из западных бирж, в том числе газового монополиста.

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Венгрия Венгрия
25%
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Словакия Словакия
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Молдова Молдова
17%
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Австрия Австрия
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5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
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