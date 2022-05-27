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Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в ЕС, – гендиректор ДТЭК

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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27 мая, 14:32
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Экспорт украинской электроэнергии в страны Евросоюза поможет Европе заменить 17% российского газа
В середине марта украинская энергосистема синхронизировалась с европейской
В середине марта украинская энергосистема синхронизировалась с европейской / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в Европу, что позволило бы компенсировать падение собственного потребления тока в результате российской военной агрессии.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в комментарии американскому изданию Associated Press на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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"Потребление нашей электроэнергии упало на 35% с момента вторжения России, 24 февраля, часть избыточной электроэнергии можно было бы отправить в Европу", – сказал он.

В середине марта украинская энергосистема синхронизировалась с европейской, но из-за того, что синхронизация прошла в аварийном режиме, Украина не может полноценно экспортировать ток.

"Доходы от экспорта нужны Украине для поддержания финансовой стабильности нашей энергосистемы", – подчеркнул он.

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Напомним, что, по оценке Министерства энергетики, экспорт украинской электроэнергии в страны Евросоюза поможет Европе заменить 17% российского газа.

Раньше мы рассказывали, что Украина начала экспортировать электроэнергию в Польшу. Также мы писали о том, зачем в Украине массово устанавливают солнечные батареи на объекты. ГТС .

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