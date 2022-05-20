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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Украина может изменить все: как заставить Венгрию одобрить нефтяное эмбарго

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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20 мая, 14:40
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Эксперт рассказал, что Виктор Орбан хочет "выторговать" у других стран Евросоюза
Венгрия блокирует эмбарго из корыстных целей
Венгрия блокирует эмбарго из корыстных целей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Евросоюз уже который раз пытается принять шестой пакет санкций против России, который предусматривает введение нефтяного эмбарго. Решение упорно блокирует Венгрия, ссылаясь на то, что это нанесет ее экономике еще больше вреда, чем Кремлю.

"Сегодня" пообщались с экспертом о том, правда ли венгры настолько зависимы от российских энергоресурсов и как Украина может подтолкнуть их к принятию решения.

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Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ уверен, что это всего лишь шантаж, чтобы выторговать для себя более выгодные условия от ЕС.

Ведь Венгрия не заявляет, что против РФ нельзя вводить санкции и это их принципиальная позиция, а требует два миллиарда евро на модернизацию своей энергосистемы и НПЗ.

"Сказать, что им действительно нужно два миллиарда и у них такая критическая ситуация – нельзя. Но истина всегда посередине и утверждать, они полностью имитируют эту зависимость, тоже нельзя", – рассказывает эксперт.

Однако об отсутствии альтернативных путей поставок Орбан явно лукавит, ведь страна может получать природный газ из Азербайджана по газопроводу "Танап".

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С нефтью ситуация сложнее, но тоже не критичная и черное золото они могут получать из Хорватии.

Все дело в ценах. Многие годы РФ подкупала Венгрию низкими ценами на свою нефть и от этого стране тяжело отказываться.

"В данном случае – это лоббизм большого бизнеса, с одной стороны, а с другой – попытка выторговать для себя что-то у ЕС. Но Украина, кстати, могла бы более энергично повоспитывать Венгрию", – рассказывает Кущ.

Что может сделать Украина?

По словам аналитика, через нашу территорию проходит нефтепровод "Дружба" и Венгрия никак не может получать российскую нефть другим путем.

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Соответственно, Украина может просто перекрыть этот трубопровод и вне зависимости от того, подпишет или не подпишет Венгрия шестой пакет санкций, она лишится кровавых ресурсов из РФ.

Даже если Украина не пойдет на это, эксперт уверен, что рано или поздно Венгрия подпишет санкционный пакет, получив какие то финансовые гарантии от ЕС.

"Сегодня" ранее писали, кто скупает российскую нефть по дешевке, и рассказывали, что происходит с ценами на черное золото.

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