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Украина может защитить ЕС от газового кризиса – как это сделать

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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28 июня, 14:14
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Министр энергетики рассказал, насколько реально Европа оценивает угрозы следующего отопительного сезона
Украина может помощь Европе во время отопительного сезона
Украина может помощь Европе во время отопительного сезона

Украина готова стать надежным партнером Европы этой зимой и обеспечить устойчивое газоснабжение во время отопительного сезона.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

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По его словам, наша страна может предоставить ЕС свои подземные хранилища газа, которые являются крупнейшими в Европе.

"Украина может внести (и внесет) мощный вклад в обеспечение энергетической безопасности и независимости Европы...Наши ПХГ – самые большие в Европе, и мы предлагаем их для хранения запасов газа европейских стран. Тем более что условия хранения в Украине – самые оптимальные в Европе", – написал министр.

Галущенко также напомнил, что газовые хранилища в европейских странах должны быть заполнены на 80% к 1 ноября 2022 года. Эти нормы были установлены Европарламентом, а теперь это решение было подтверждено Европейским советом.

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"Приветствую это решение, ведь оно демонстрирует, что Европа реально оценивает угрозы и риски следующей зимой в условиях энергетической агрессии со стороны России, направленной не только против Украины, но и всего европейского континента", – сказал Галущенко.

Ограничение цен на голубое топливо

Ранее мы рассказывали, что страны Европейского Союза пока не готовы к обсуждению ограничения цен на российский газ.

Местные лидеры уверены, что это спровоцирует Россию еще больше ограничить поставки голубого топлива.

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К примеру, премьер-министр Италии Марио Драги предложил своим коллегам обсудить эту тему на внеочередном саммите, но получил отказ.

"Сегодня" ранее писали, какой энергетический "сюрприз" для РФ подготовили страны "Большой семерки" и рассказывали, как агрессор может потерять часть газопровода "Северный поток-2".

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