Украина может защитить ЕС от газового кризиса – как это сделать

Министр энергетики рассказал, насколько реально Европа оценивает угрозы следующего отопительного сезона

Украина может помощь Европе во время отопительного сезона

Украина готова стать надежным партнером Европы этой зимой и обеспечить устойчивое газоснабжение во время отопительного сезона.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

Реклама

По его словам, наша страна может предоставить ЕС свои подземные хранилища газа, которые являются крупнейшими в Европе.

"Украина может внести (и внесет) мощный вклад в обеспечение энергетической безопасности и независимости Европы...Наши ПХГ – самые большие в Европе, и мы предлагаем их для хранения запасов газа европейских стран. Тем более что условия хранения в Украине – самые оптимальные в Европе", – написал министр.

Галущенко также напомнил, что газовые хранилища в европейских странах должны быть заполнены на 80% к 1 ноября 2022 года. Эти нормы были установлены Европарламентом, а теперь это решение было подтверждено Европейским советом.

Реклама

"Приветствую это решение, ведь оно демонстрирует, что Европа реально оценивает угрозы и риски следующей зимой в условиях энергетической агрессии со стороны России, направленной не только против Украины, но и всего европейского континента", – сказал Галущенко.

Ограничение цен на голубое топливо

Ранее мы рассказывали, что страны Европейского Союза пока не готовы к обсуждению ограничения цен на российский газ.

Местные лидеры уверены, что это спровоцирует Россию еще больше ограничить поставки голубого топлива.

Реклама

К примеру, премьер-министр Италии Марио Драги предложил своим коллегам обсудить эту тему на внеочередном саммите, но получил отказ.

"Сегодня" ранее писали, какой энергетический "сюрприз" для РФ подготовили страны "Большой семерки" и рассказывали, как агрессор может потерять часть газопровода "Северный поток-2".