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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Украина поможет ЕС избавиться от энергетической зависимости от России, – Тимченко для Atlantic Council

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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14 мая, 16:05
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В течение года Украина может дать ЕС достаточно ресурсов, чтобы он стал независимым от Российской Федерации
Украина может увеличить поставки электроэнергии
Украина может увеличить поставки электроэнергии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Только в течение одного года Украина может кратно увеличить поставки электроэнергии в Европу. И это поможет странам Евросоюза избавиться от зависимости от энергоресурсов российского агрессора.

Об этом в колонке для Atlantic Council сообщил Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК Рината Ахметова.

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Для РФ энергоресурсы это оружие

Как отмечает Тимченко, Россия использует энергетические ресурсы как оружие для шантажа. И не только против Украины, но и всего мира.

"Отделение от России основного источника финансирования и закупка энергии в Украине не только сократит финансирование российских военных, но и поможет восстановить мирную страну, которая имеет европейские ценности и будет способствовать долгосрочной энергетической безопасности Европы", – написал Тимченко.

Он добавил, что Украина уже имеет возможность экспортировать в ЕС до 1,5 ГВт электроэнергии. По оценкам ДТЭК, потенциально поставки могут увеличиться до 3-4 ГВт в течение года.

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Кроме того, наша страна может предложить ЕС свою газовую инфраструктуру и потенциал для роста добычи природного газа.

Ведь после Норвегии в Украине самые большие газовые залежи в Европе, и мы добывали почти 20 млрд кубометров газа в год до войны. По оценкам ДТЭК эта цифра вырастет на треть в течение следующих трех лет.

"Но для полной интеграции нашей страны в Европу понадобится что-то вроде "украинского плана Маршалла", направленного на восстановление Украины с учетом долгосрочной экономической стабильности, и энергетика должна быть одним из ее приоритетов. Это будет выгодно не только Украине, но и всей Европе", – резюмировал глава ДТЭК.

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Сможет ли "Газпром" остановить транзит газа через Украину

Раньше мы рассказывали, что 11 мая транзит российского газа через Украину в пункте пропуска "Сохрановка" в Луганской области упал до нуля. Случилось это потому, что российские военные захватили станцию. Именно через этот пункт в Европу поступает треть поставляемого из РФ газа.

Но, несмотря на остановку транзита через ГИС "Сохрановку", Украина все еще может поставлять такие же объемы голубого топлива и даже настаивает на их увеличении.

ОГТСУ имеет достаточно мощностей, в том числе даже без изменений в текущий транзитный договор ГИС "Суджа" может принять 77,2 млн куб. м газа в сутки.

В общей сложности техническая способность этого пункта пропуска составляет 244 млн куб. м газа в сутки, а это значит, что Украина может доставлять полные объемы газа, предусмотренные контрактами.

В ОГТСУ отмечают, что наше государство может увеличивать объемы транзита в ЕС через все свои мощности даже в ситуации, когда "Газпром" это блокирует. И делает он это потому, что опасается зависимости от Украины.

"Сегодня" также писали, что Венгрия назвала сумму, за которую готова согласиться на нефтяное эмбарго против РФ. Читайте, за сколько страна могла бы "продать" согласие на эмбарго.

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