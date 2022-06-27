Украина разрывает все договора с РФ в сфере ядерной безопасности – что больше не действует

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров с Россией о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности.
Об этом сообщает "Энергоатом".
Документ был подписан 24 июня 2022 года и.о. главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олегом Кориковым.
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Согласно приказу, прекращается действие таких договоров:
- Соглашения о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России за ядерной и радиационной безопасностью;
- Соглашения между Государственным комитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.
Решение принято в связи с агрессией РФ против нашей страны.
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