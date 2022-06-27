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Украина разрывает все договора с РФ в сфере ядерной безопасности – что больше не действует

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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27 июня, 14:46
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Рассказываем, почему "Энергоатом" решил разорвать сразу несколько соглашений с Российской Федерацией
Украина прекращает все сотрудничества с РФ в ядерной сфере
Украина прекращает все сотрудничества с РФ в ядерной сфере / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров с Россией о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности.

Об этом сообщает "Энергоатом".

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Документ был подписан 24 июня 2022 года и.о. главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олегом Кориковым.

Согласно приказу, прекращается действие таких договоров:

  • Соглашения о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России за ядерной и радиационной безопасностью;
  • Соглашения между Государственным комитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

Решение принято в связи с агрессией РФ против нашей страны.

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Зеленая энергетика Украины

В Украине разработали уникальную автономную мобильную солнечную станцию ​​PV.Ciч 3000/300. Созданием занималась наша компания KNESS.

Станция может обеспечить электроэнергией объекты, у которых отсутствует централизованное электроснабжение.

Например, мобильная солнечная станция способна обеспечить электричеством домохозяйства или объекты инфраструктуры. Так, в медпункте можно включить свет в смотровом кабинете, подключить к сети холодильник с лекарствами, а в частном хозяйстве прибор пригодится для подключения насоса или другой техники.

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"Сегодня" писали, как РФ прибегает к ядерному терроризму и как может Украина помочь Германии избежать энергетического кризиса.

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