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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Украинская ГТС способна заменить российский "Северный поток – 1" – Макогон

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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2 июня, 11:11
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Наличие транзита гарантирует Украине сохранение газотранспортной инфраструктуры
Транзит газа через Украину гарантирует безопасность инфраструктуры
Транзит газа через Украину гарантирует безопасность инфраструктуры / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Компания Оператор ГТС Украины подала в Министерство экономики Германии и немецкому регулятору обращение об отмене исключения для "Северного потока – 1".

Как сообщил генеральный директор компании Сергей Макогон, такое исключение из законодательства ФРГ газопроводу было предоставлено в 2020 году.

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По его словам, у украинской ГТС достаточно мощностей и она вполне способна заменить российский "Северный поток – 1". В то же время наличие транзита гарантирует сохранение газотранспортной инфраструктуры Украины от повреждений со стороны российских захватчиков.

"Для транспортировки газа украинским потребителям нам нужна невредимая система. Поэтому до тех пор, пока не будет введено полное эмбарго на российский газ, мы предлагаем максимально использовать украинскую ГТС", – заявил Макогон.

Отмена бонусов для России

Руководитель ОГТС Украины подчеркнул, что исключение для российского газопровода предоставлялись в Германии для укрепления безопасности поставок газа в ЕС. Это также должно было усилить рыночную конкуренцию.

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Однако РФ создала искусственный дефицит газа в Европе и развязала войну в Украине, а сейчас еще и единолично останавливает поставки в "недружественные" страны, которые не хотят платить за ресурс рублями.

"Основания, на которых предоставлялось законодательное исключение, не действуют", – заметил Сергей Макогон.

Поэтому украинская компания предлагает пересмотреть решение и ввести ограничения на использование "Северного потока – 1". Украина имеет достаточно мощностей, чтобы его заменить, поскольку до строительства российской трубы – до 2011 года – именно через украинскую систему подавали газ в Европу.

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Месть "Газпрому"

Недавно российский газовый монополист перекрыл поставки ресурса еще двум "враждебным" Кремлю странам, отказавшимся использовать новую платежную схему РФ. Компании из Дании и Германии отказались открывать рублевый счет в Газпромбанке и конвертировать плату с евро или долларов в рубли.

За это с 1 июня "Газпром" наказал датскую Orsted Salg & Service и немецкую Shell Energy Europe Limited. Накануне их публично предупредили о перекрытии газового вентиля. Объяснили это тем, что до 31 мая ни одна из компаний не перечислила оплаты за апрель, и предоставление услуг остановили до полного расчета по "установленному порядку".

"Сегодня" писали, какие компании из Европы таки решили торговать с агрессором и платить за газ по-новому, а какая страна не поддалась на шантаж и разорвала контракты с "Газпромом" досрочно.

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