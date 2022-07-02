Уничтожают конкурента на мировом рынке: какова стратегия РФ и зачем ей красть украинский металл

Юристы украинской группы компаний объяснили, зачем оккупанты воруют продукцию в Мариуполе

Захватчики продолжают воровать украинскую продукцию / Фото: Коллаж: Сегодня

Воровство Россией украинской продукции, в особенности металла и зерна – это часть стратегии по уничтожению Украины как основного конкурента на мировых рынках.

Такое мнение высказала директор по правовому обеспечению группы Метинвест Светлана Романова.

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"Безусловно, Россия – страна воров. Мы это видели по действиям российских военных, которые мародерили квартиры. А в Мариуполе Россия мародерит на государственном уровне, и хвастается этим на федеральных каналах", – подчеркнула она.

Поэтому, с одной стороны – это банальное воровство и желание обогатиться за чужой счет, а с другой – не только мародерство, но и часть глобальной стратегии по уничтожению украинской экономики.

По словам Романовой, основная задача РФ – убрать конкурента на зерновом и металлургическом рынке. Потому что исторически, например, для Метинвеста основными конкурентами были именно российские производители.

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"Разумно предположить, что стратегически цель России – уничтожить Украину как своего конкурента на международных рынках. Мы сильны и известны за пределами страны прежде всего металлом, из которого строятся небоскребы по всему миру, корабли и объекты инфраструктуры, и, конечно же, зерном, которым мы обеспечиваем очень много стран", – резюмировала она.

Кражи из Мариуполя

Россия украла из Мариупольского порта уже три корабля металла, произведенного заводами Азовсталь и ММКИ.

Сюжеты, в которых власть хвасталась "достижениями", были показаны на федеральных телеканалах РФ – там говорилось, что объемы вывоза увеличатся, когда оккупанты восстановят водо- и электроснабжение порта.

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В свою очередь Азовсталь и ММКИ обратились в Офис генерального прокурора с просьбой возбудить уголовные дела против компаний и лиц, причастных к краже металла.

Компания Метинвест призвала своих международных партнеров и компании-операторы портов не покупать ворованную в Украине продукцию, и сообщать компании о попытках продажи.

Гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко заявил, что РФ и все, кто воруют и намерен покупать украденный металл, будут привлечены к ответственности. "Сегодня" также рассказывали, какое будущее у комбината "Азовсталь" и металлургии Украины.