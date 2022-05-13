В ЕС собираются отсрочить нефтяное эмбарго против России: что происходит

Венгрия, наложив вето на эмбарго российской нефти, заблокировала весь шестой пакет санкций

ЕС может отложить нефтяное эмбарго против России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нефтяное эмбарго против России в Европейском Союзе могут отложить, чтобы быстрее согласовать ограничительные меры в рамках шестого санкционного пакета.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Также против нефтяного эмбарго активно выступает Венгрия, но с правительством страны еще ведутся переговоры. В понедельник, 16 мая в ходе встречи министров иностранных дел в Брюсселе станет окончательно понятно, договорятся ли страны ЕС о полном пакете санкций против РФ.

Впрочем, постепенно появляются сторонники мнения, что нефтяное эмбарго стоит задержать, чтобы не тормозить одобрение других мер.

Бан российской нефти

В Европарламенте в начале мая представили детали шестого пакета санкций против РФ в ответ за войну в Украине. Как объяснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, Европа в первую очередь введет ограничения против российских военных и чиновников, совершивших военные преступления в Буче и Мариуполе.

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"Это посылает еще один важный сигнал всем преступникам Кремля: мы знаем, кто вы, мы привлечем вас к ответственности, вы не избежите этого", – заявила она.

Среди важных шагов – "десвифтизация" Сбербанка — крупнейшего банка РФ, который владеет 37% банковского сектора, и еще двух меньших российских банков. Они будут отключены от системы SWIFT. А также – ограничения на деятельность российских государственных вещателей в ЕС.

Еще Европа планирует полностью запретить импорт всей российской нефти – морской и трубопроводной, сырой и очищенной. Но вскоре в ЕС передумали и решили не блокировать перевозку российской нефти морем.

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Раньше мы писали, почему Венгрия не поддержала нефтяное эмбарго против РФ. Также мы рассказывали, как эмбарго на ввоз нефти из РФ скажется на экономике Европейского Союза.