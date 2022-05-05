В ЕС созрели для изоляции России— как эмбарго на нефть скажется на каждом европейце

Эмбарго на ввоз нефти из РФ не окажет серьезного влияния на экономику стран Евросоюза.
Об этом говорится в прогнозах участников конференции в Европейском Парламенте, посвященной санкциям ЕС, которые опубликовал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
После введения эмбарго доходы европейцев снизятся в среднем лишь на 0,2-0,3%, а это около 100 евро на взрослого европейца. В то же время удар по доходам Кремля будет существенным.
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По словам министра, ожидается подорожание горючего. Но, по мнению Галущенко, если выбирать между стоимостью бензина и человеческими жизнями, то выбор должен быть очевидным, считает министр.
"Никто не любит платить больше, а потреблять меньше. Но речь не о бензине, и даже не об экономике как таковой. Речь о тысячах жизней, которые можно спасти, если военная машина путина лишится своего горючего", – отметил он.
Судя по статистике, в 2021 году Россия за свои энергоносители получила от ЕС 88 млрд евро. Из них 70 млрд – за нефть и нефтепродукты. Это позволило стране профинансировать оборонный бюджет на 62,5 млрд евро.
"Сегодня эти деньги, реализуемые в самолетах, ракетах и танках, убивают украинцев и разрушают нашу страну", – сказал Галущенко.
Министр также отметил, что эмбарго позволит ограничить возможность Путина финансировать войну.
"Сначала будут обрезаны поставки нефти, которая транспортируется танкерами. До конца года эмбарго распространится на трубопроводную нефть", – добавил Герман Галущенко.
Почти полное эмбарго
Некоторые государства ЕС, например Венгрия и Словакия, слишком сильно зависят от нефти из РФ. Поэтому чтобы уменьшить влияние на мировые рынки, это эмбарго предлагается вводить постепенно.
На сырую нефть – на протяжении шести месяцев, а на нефтепродукты – до конца этого года.
Сегодня" также писали, как Путин войной в Украине уничтожает жизнь простых россиян и как эмбарго на нефть изменит их жизнь навсегда.