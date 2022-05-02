В ЕС введут почти полное эмбарго на российскую нефть: для кого сделают исключение

Венгрия и Словакия смогут покупать российские энергоресурсы даже после эмбарго со стороны всего ЕС

В ЕС вводят эмбарго на нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Евросоюз готовится вводить эмбарго на импорт нефтепродуктов из России, но сделает исключение для двух стран, которые грозятся заблокировать решение ЕС.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Речь идет о Венгрии и Словакии, которые считаются самыми зависимыми от российских энергоресурсов среди всех европейских стран.

По информации журналистов, работа над шестым пакетом санкций против РФ за вторжение в Украину будет завершена во вторник, 3 мая.

Подробности о вводимых санкциях станут известны на следующий день, 4 мая. Ожидается, что очередной санкционный пакет будет включать запрет на покупку российской нефти, экспорт которой является основным источником доходов Кремля.

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Венгрия была резко против ввода эмбарго на российские энергоресурсы, поэтому ЕС, чтобы сохранить единство 27 стран, может предложить Словакии и Венгрии "исключение или длительный переходный период".

В целом же нефтяное эмбарго, скорее всего, будет введено поэтапно и, очевидно, вступит в силу только в начале 2023 года.

Отметим, что Европейский Союз зависит от России, импортируя 26% нефти, но зависимость от нее стран отличается. Словакия, например, получает от РФ 96% нефти и нефтепродуктов, а Венгрия – 58%.

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Германия на стороне Украины

Ранее в Германии переживали, что эмбарго на российские энергоресурсы за войну РФ против Украины могут нанести больше вреда странам ЕС, а не агрессору.

Но теперь вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не будет блокировать эмбарго ЕС на нефть из России.

"Мы больше не столкнемся с национальной катастрофой. Мы достигли большого прогресса относительно нефти и могли бы присоединиться к эмбарго, если бы это произошло. Германия не станет мешать этому", – заявил Хабек.

"Сегодня" также писали, как Путин войной в Украине уничтожает жизнь простых россиян и как эмбарго на нефть изменит их жизнь навсегда.