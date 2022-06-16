В Европе "взбесились" цены на газ: кто в этом виноват

Рассказываем, что сейчас происходит с ценами на газ

Цены на газ шокируют: что происходит / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на природный газ в Европе резко подскочили после информации о том, российский газовый монополист "Газпром" сокращает прокачку голубого топлива через газопровод "Северный поток".

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Реклама

Котировки газовых фьючерсов в хабе TTF в Нидерландах подскочили свыше 1500 долларов за тысячу кубометров в четверг, 16 июня. В целом в течение дня цены взлетели на 15% с утренних 1400 долл. за тысячу кубометров.

Если же брать в разрезе недели, то газ подорожал более чем на 60%: в понедельник тысяча кубометров природного газа торговалась за 80 евро за МВт-час (885 долл. за тыс м3).

Реклама

В какие игры играет "Газпром"?

Россия запугивает отключить газ Европе после того, как "Газпром" резко сократил подачу голубого топлива через газопровод "Северный поток-1", сославшись на технические проблемы.

Кроме того, "Газпром" не использует забронированные транзитные мощности через украинскую ГТС.

Уже оплаченные мощности на точке входа "Суджа" составляют 77,2 млн куб. м газа в сутки, а РФ качает не больше 42 млн. куб. м в сутки.

Реклама

"Сегодня" раньше писали, на сколько упали поставки голубого топлива из РФ с начала полномасштабной войны и где Украина будет искать газ до следующего отопительного сезона.