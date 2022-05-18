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В Европе взбунтовались цены на нефть – что ударило по рынку

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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18 мая, 14:35
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Рассказываем, из-за чего Европу поглотил нефтяной кризис после начала войны
Что происходит с ценами на нефть
Что происходит с ценами на нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Европе произошел скачок цен на нефть из-за войны России против Украины, которая нарушила привычные цепи поставок.

Об этом в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал эксперт рынка топлива, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

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По его словам, европейцы пытаются избегать российских нефтепродуктов, поскольку они стали токсичными, а альтернативные источники поставок, в большинстве случаев дороже.

Куюн подчеркнул, что из-за этого в ЕС выросли и цены на бензин, и у европейцев, часто имеющих по несколько авто на семью, произошел настоящий ценовой шок.

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Как менялись цены на нефть?

Эксперт говорит, что в начале войны стоимость черного золота составляла около 90-100 долларов за баррель, а сейчас около 110 долларов.

"В марте было 140 (долларов за баррель. – Ред.), то есть страдают все", – рассказывает Куюн.

Также, по прогнозу директора консалтинговой группы А-95, решить проблему с дефицитом бензина в Украине быстро – совершенно невозможно.

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В конце мая бензиновый кризис может лишь несколько погаснуть, но полностью исчезнет только в конце июля или даже августа.

Эксперт также противник отмены госрегулирования цен, поскольку считает, что спекулянтов надо контролировали и не дать наживаться в кризисной ситуации.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с акциями российской частной нефтяной компании "Лукойл", и рассказывали, почему Германия не хочет отказаться от энергоресурсов агрессора и блокирует его полную изоляцию.

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