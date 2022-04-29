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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

В Киевской области продолжаются ремонты – кому планируют вернуть свет в ближайшее время

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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29 апреля, 15:32
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Аварийные бригады возобновляют электроснабжение в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях
Энергетики восстанавливают подачу света в дома украинцев
Энергетики восстанавливают подачу света в дома украинцев / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В Киевской, Донецкой и Днепропетровской области ежедневно работают ремонтные бригады, восстанавливают свет в дома украинцев.

Как сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, за минувшие сутки электроснабжения возобновили для 12 тыс. семей в 33 населенных пунктах.

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В частности, в Киевской области монтеры компании снова снабдили светом 3,5 тыс. домов. Полностью или частично восстановили эту услугу в 20 городах и селах Вышгородского и Бучанского районов.

В то же время остаются обесточенными 28,2 тыс. домов в 43 населенных пунктах. 29 апреля ремонтные работы продолжают в 20 селах и городах Бучанского и Вышгородского районов. Восстанавливают свет и по заявкам потребителей на освобожденных территориях.

Самые сложные направления

Трудная ситуация сохраняется в Донецкой области – это такие направления:

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  • Лиманское;
  • Авдеевское;
  • Торецкое;
  • Марьинское;
  • Великоновоселковское.

За прошедшие сутки энергетикам удалось возобновить электроснабжение в 12 населенных пунктов, поэтому снова со светом свыше 8 тыс. семей. Однако из-за обстрелов линии постоянно повреждаются, разрешение на ремонт выдают Вооруженные силы Украины.

Кроме этого, в Днепропетровской области одна из сел на границе с Херсонской областью снова с электроснабжением. Ранее оно осталось без электричества, потому что во время боев разрушили линии электропередач. Теперь снова со светом 354 семьи.

Курс на евроинтеграцию

Раньше в компании ДТЭК заметили, что успешная синхронизация украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E позволит перейти к интеграции рынков Украина сможет торговать энергоресурсами с Европой и привлекать значительные инвестиции в украинскую энергетику.

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По словам исполнительного директора компании Дмитрия Сахарука, теперь европейская энергосистема единственная – от Португалии и Испании до Донецкой и Луганской областей. Благодаря интеграции рынков и свободной торговле ресурсами будет конкуренция и дополнительные инвестиции.

"Я уверен, что после победы Украины, благодаря интеграции в европейский рынок, мы должны увидеть значительные инвестиции в украинскую энергетику", – добавил Сахарук.

26 апреля в Варшаве подписали соглашение о предоставление "Укрэнерго" статуса члена-наблюдателя европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E. Украинская компания сможет обмениваться с коллегами в ЕС опытом, участвовать в решении тематических вопросов, стать участником рабочих групп и заседаний.

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