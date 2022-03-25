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В Кремле резко изменили риторику об оплате за газ в рублях

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25 марта, 17:55
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Рассказываем, что может означать новое заявление представителей РФ по оплате счетов за голубое топливо
В Кремле внезапно изменили условия
В Кремле внезапно изменили условия / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Указ Путина относительно осуществлению оплаты за газ исключительно рублями касался только компании "Газпром".

Об этом заявил спикер диктатора Дмитрий Песков, передает "Радио Свобода".

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По его словам, еще одним экспортером голубого топлива в Европу является частная компания "Новатек", которой вряд ли удастся давать прямые поручения.

"Это директива "Газпрому". Это международная компания, где главным собственником является государство, поэтому данная директива "Газпрому" дана. О "Новатеке" президент ничего не говорил", – сказал спикер Кремля.

По сути это обязывает "Газпром" продавать 100% валютной выручки государству. Эксперты назвали это "самосанкциями" и отметили, что даже в случае согласия Европы в процессе закупок мало что изменится.

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Возможно, такое решение продиктовано большим уровнем недоверия российского руководства к "Газпрому".

Россия перестанет поставлять газ?

Журналисты спросили Пескова, будет ли Россия продолжать поставлять газ в Европу, если страны ЕС откажутся оплачивать голубое топливо рублями.

"В течение недели, а точнее, фактически в течение четырех дней, "Газпром" должен осуществить контракты и разработать прозрачную, понятную систему, как это можно осуществлять технически и логистически. Эта информация будет доведена до покупателей продукции "Газпрома" , а дальше посмотрим" , – сказал спикер Путина.

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Оплата за газ рублями

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что время, когда Россия могла шантажировать Европу газом и нефтью прошло.

По словам политика, этим решением Путин пытается обойти санкции и заставить Евросоюз нарушить свои же контрактные договоренности.

Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС не даст Кремлю этого сделать.

"Сегодня" также писали, как россияне будут жить под мощными мировыми санкциями и рассказывали, как эта война ударит по всему миру.

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Бизнес-изоляция
Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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