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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

В мае энергетики ДТЭК вернули свет для 700 тысяч семей

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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30 мая, 14:39
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Для возвращения света в Киевскую область уже потратили 300 млн грн
ДТЭК возобновляет электроэнергию во всех регионах Украины
ДТЭК возобновляет электроэнергию во всех регионах Украины / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В мае энергетики ДТЭК вернули свет 687 тысячам семей, которые остались без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"За последний месяц электромонтеры ДТЭК вернули свет почти 653 тысячам жителей области в 579 населенных пунктов. В некоторые дома свет приходится возвращать почти каждый день из-за активных обстрелов и постоянных повреждений сетей", – сообщили в компании.

29 мая утром была повреждена обстрелами магистральная линия НЭК Укрэнерго, питающая значительную часть Краматорского и Бахмутского районов. Энергетики ДТЭК Донецкие электросети обследовали электросеть и помогли специалистам НЭК Укрэнерго вернуть свет всем более 337 тысячам семей пострадавших районов до конца дня.

18 мая энергетики ДТЭК завершили все работы по возобновлению электросетей компании в Киевской области. Специалисты ДТЭК "Киевские региональные электросети" продолжают работать над точечными заявками клиентов и восстанавливать постоянные схемы питания электроэнергией.

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"Всего за 45 дней, вместо анонсированных 60, специалисты компании восстановили более 10 000 км электросетей и вернули свет всем 260 тысячам семей в области, пострадавшим из-за боевых действий", – говорят в ДТЭК.

Кроме того, в мае энергетики вернули свет для почти 10 тысяч семей в Днепропетровской области и 25 тысячам семей в Одесской области, терпевших вражеские обстрелы.

"Аварийные бригады энергетиков в Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях непрерывно работают уже 95 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, которые остаются без света из-за вражеских обстрелов и боевых действий", – сообщают в компании.

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Как сообщалось ранее, для возвращения света на Киевщину уже потратили 300 млн. грн. Для того чтобы полностью восстановить инфраструктуру электросетей до довоенного уровня необходимо близко 1 млрд. грн. Энергетики надеются на помощь иностранных партнеров и Фонда обновления Украины.

Ранее "Сегодня" писали, как объекты критической инфраструктуры с начала войны обеспечиваются светом, и рассказывали, готова ли Украина увеличить объем поставка электронерегии в страны ЕС.

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