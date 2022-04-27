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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

В мире резко подорожала нефть – что сейчас бьет по цене черного золота

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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27 апреля, 13:27
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Нефтяной рынок отреагировал на нестабильную ситуацию в мире резким повышением котировок на черное золото
Что происходит с ценами на нефть
Что происходит с ценами на нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Утренние торги в среду, 27 апреля, начались с подорожания нефтяных котировок после недавнего спада.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 44 цента (0,4%, до $105,43 за баррель).

Также на 12 центов (0,1%, до $101,82 за баррель) подорожали фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate.

Почти на 3% прибавила в цене сырая нефть. Подорожание объясняется нестабильной торговлей на биржах, поскольку рынок разрывается между проблемами спроса и предложения, связанными с перебоями в поставках российской нефти и газа, и ухудшением перспектив мировой экономики.

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Отмечается, что цены на нефть сейчас демонстрируют рост из-за крайне нестабильной геополитической ситуации в мире, связанной с отказом РФ поставлять газ в Польшу и замедлением темпов роста в Китае.

Какая будет стоимость нефти в дальнейшем?

Ранее в комментарии "Сегодня" аналитик RoboForex Андрей Гойлов предположил, что цены на нефть имеют тенденцию к понижению, правда, краткосрочному. По словам эксперта, можно предположить падение нефти марки Brent до 88 долларов за баррель, легкая WTI может подешеветь до 82 долларов за баррель. Обе марки имеют потенциал.

Андрей Гойлов рассказал, что стоимость нефти дорожает не только из-за геополитической напряженности. Главная причина – в монетарной политике ведущих Центробанков, что привело к росту инфляции в мировом масштабе.

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Ранее мы рассказывали, что Европа вернулась к старой схеме поставок нефти, и писали, как Украина может заменить российское черное золото.

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