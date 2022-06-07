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В Украине изменилась средняя цена на газ: сколько сейчас стоит голубое топливо

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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7 июня, 13:48
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Рассказываем, как выросла средняя стоимость голубого топлива
Средняя цена на газ выросла
Средняя цена на газ выросла / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

За май 2022 г. фактическая цена реализации природного газа в Украине составила 28 740,04 грн или 990,66 долларов з 1 тысячу кубометров. По сравнению с маем прошлого года цена выросла на 698,9 долл. (240%).

Об этом сообщает Министерства развития экономики.

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Отметим, что в Минэкономике опубликовали данные по цееам за апрель и март 2022 г. Если сравнивать с мартом, то в мае цена упала на 59,3 доллара (5,6%).

А в апреле, заметим, средняя цена импортного газа составила 35 932,9 грн, или 1 228,3 долларов за 1 тысячу кубометров.

Украина откажется от импорта газа?

Мир продолжает искать альтернативы "традиционным" ресурсам изучая для этого возможности "зеленой" энергетики.

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Украина тоже следует примеру многих европейских стран и изучает возможности производства собственного биогаза, что озволит полностью отказаться от импорта голубого топлива.

Как объяснил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, говорится о производстве до 8 млрд кубометров биогаза в год.

"Это очень амбициозная цель на следующие 10 лет. Но 0,5 млрд кубометров биогаза через 2 года вполне реально", – сказал он.

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Ранее мы писали, что Украина и Германия хотят совместно добывать "зеленый" водород и уже подписали договор о сотрудничестве. Также мы писали, где ученым удалось добыть солнечную энергию ночью.

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