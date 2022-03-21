В Украине массово устанавливают солнечные панели на объекты ГТС

Рассказываем, для чего на объектах газовой инфраструктуры устанавливают солнечные панели

Зачем на украинских газораспределительных станциях панели / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине срочно оборудуют солнечными батареями газораспределительные станции, поскольку в условиях войны станциям необходимы автономные варианты питания.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины", именно эта компания и будет заниматься установкой панелей.

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Главная задача проекта – обеспечить бесперебойную работу газораспределительных станций, чтобы они могли поставлять населению газ в соответствующих регионах.

По плану, установленные панели будут обеспечивать электроэнергией измерительные комплексы и заряжать аккумуляторные батареи, а в ночное время комплекс будет питаться от аккумулятора.

"Мы планировали реализацию этого проекта еще до войны как одну из инициатив для оптимизации потребления энергетических ресурсов. Теперь, когда электросети Украины страдают от постоянных обстрелов врага, это необходимость, чтобы у газораспределительных станций были автономные варианты питания", – отметил гендиректор "Оператора ГТС" Сергей Макогон.

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Работа ГТС во время войны

Из-за постоянных обстрелов российских оккупантов в Украине пришлось отключить 42 газораспределительные станции, отметили в Операторе ГТС.

В стране продолжают работать 1353 ГРС, а остальные пытаются отремонтировать даже под неустанными обстрелами.

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