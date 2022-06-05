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В Украине нашли еще одну возможность добывать "зеленый" водород: как это будут делать

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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5 июня, 17:49
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Рассказываем, как Украина самостоятельно может генерировать "зеленый" водород
"Зеленый" водород хотят добывать на Днепровской ГАЭС
"Зеленый" водород хотят добывать на Днепровской ГАЭС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине хотят попыться генерировать "зеленый" водород на Днепровской ГАЭС. Технологические моменты этого вопроса уже изучают специалисты.

Об этом сообщается на сайте Госэнергоэффективности.

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Отмечается, что Днепровская ГАЭС обладает достаточно высоким напором, поэтому там можно построить дополнительные мощности.

Агрегаты, работая в базовом режиме, могут обеспечить необходимое количество электроэнергии, необходимой для производства водорода.

По словам директора Департамента по реализации инновационных проектов Укргидроэнерго, сейчас специалисты заняты изучением технологической составляющей проекта по электролизному производству водорода, мощностью 1 МВт, на Днепровской ГАЭС.

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Водородное будущее

Украина и Германия могут запустить совместное производство "зеленого" водорода. Нашей стране в этом помогут немецкие компании Andritz Hydro и MAN Energy Solutions, с которыми уже подписан договор.

Сейчас специалисты работают над пилотным проектом по установке электролизной установки для изготовления "зеленого" водорода на 1 МВт".

Ранее мы рассказывали, что во Франции разработали автомобиль с необычными "зелеными" батарейками, а также писали, какие страны сильнее всего приблизились к зеленому переходу.

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